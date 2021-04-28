السعودية.. استئصال 48 ورما ليفيا من رحم فتاة

نجح فريق طبي في مستشفى قوى الأمن بالرياض بإجراء عملية نادرة على مستوى الجراحة العامة في المملكة، حيث تمكن من استئصال 48 ورما ليفيا من رحم فتاة في العشرينات من عمرها وغير متزوجة.

وجاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي تعب المريضة التي عانت من نزف شديد مع فترة "الدورة الشهرية" وهو ما أدى إلى نزول نسبة "الهيموغلوبين" في الدم لديها بشكل كبير، وصل إلى 3 غم/ديسيلتر.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن نزول نسبة "الهيموغلوبين" جعلها بحاجة ماسة إلى عملية نقل دم، فحدث ذلك في 15 مناسبة متتالية، أثناء سيرها على خطة علاجية دوائية سبقت زيارتها للمستشفى، حيث لم تنجح الأدوية التي حصلت عليها في المساهمة بالتحكم بالنزيف.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن العملية التي أجريت على يد فريق طبي مميز من مستشفى قوى الأمن بالرياض، بقيادة الدكتور هيثم بدر وبمشاركة كل من الدكتور أحمد شمسي والدكتور محمد خاشقجي، إضافة إلى طاقم التخدير، ساهمت في الحفاظ على رحم المريضة.

وتعد هذه العملية من العمليات الكبيرة التي يتم إجراؤها لبعض المريضات من السيدات اللاتي يعانين من نفس الأعراض، حيث أسهمت الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية وهي بصحة جيدة بعد أن تمت مراقبة وضعها الصحي أثناء تنويمها وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية.

نجح فريق طبي من #مستشفى_قوى_الأمن بالرياض في استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم #فتاة في "العشرينات" من العمر.

وجاء تدخل الفريق #الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله معناة المريضة من النزف الشديد. pic.twitter.com/lnN8x7lv1b — فهد اللويحق (@fahedloweehig) April 28, 2021

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية