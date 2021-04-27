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نظام غذائي خاص لمن تجاوزن سن الأربعين

الصحة

نظام غذائي خاص لمن تجاوزن سن الأربعين
Globallookpress Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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تبدأ بعض العمليات الفسيوليوجية في جسم المرأة بالتغير في سن الأربعين، ما قد يتسبب بتغيرات غير متوقعة في الوزن، لذلك من الضروري اتباعهن نظاما غذائيا خاصا في هذا العمر.

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ووفقا للدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، لا ينصح النساء ممن تجاوزن الأربعين من العمر باتباع حميات غذائية قاسية، بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي والتغيرات الحاصلة في مستوى الهرمونات. وإنما بتناول مواد غذائية متنوعة وبصورة خاصة الخضروات والأسماك والإكثار من شرب الماء.

وتشير الخبيرة، إلى أن مستوى هرمون الاستروجين في جسم  النساء ينخفض مع مرور الوقت. لذلك من أجل الحفاظ على هذا المستوى وتجديده عليهن تناول التفاح والمشمش والرمان وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية ولحم الدواجن والفاصوليا والبازلاء والكرفس والسبانخ والباذنجان.

وتنصح كالين النساء بإضافة الحبوب (الشوفان والجودار والأرز البني والشعير والنخالة) إلى النظام الغذائي للحفاظ على مستوى الهرمونات في أجسامهن. كما تؤكد على ضرورة الاهتمام بكمية ونوعية الطعام.

المصدر: نوفوستي

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