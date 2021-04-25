عشرة منتجات غذائية تطيل الشباب

وضعت الصحيفة التركية اليومية Milliyet، قائمة من 10 منتجات غذائية تساعد في مكافحة الشيخوخة وتطيل فترة الشباب.

وتضمنت القائمة، الجوز الغني بالدهون المتعددة غير المشبعة، وكذلك بأحماض أوميغا 3 التي تنظم مستويات الكوليسترول وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ويحتوي سمك السلمون كذلك على مستويات عالية من هذه الأحماض. ويساعد تناول هذا السمك في الحفاظ على صفاء الذهن مع التقدم في العمر، وهو يحتوي على كميات عالية من البروتين ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تحمي البشرة من علامات الشيخوخة المختلفة مثل العيوب وحب الشباب والتجاعيد.

ويعتبر العنب البري من المواد المضادة للأكسدة بشكل قوي بسبب المستوى الكبير من البروانثوسيانين والأنثوسيانين، التي تساعد في مكافحة الشيخوخة المبكرة. وتحتوي السبانخ أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. ويمكن أن يقلل ذلك بشكل كبير من التدهور العقلي المرتبط بالعمر ومشاكل الرؤية وتنكس العظام. ويمكن أن تمنع السبانخ، أمراض القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وحتى خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

ويتمتع الشاي الأخضر بخصائص مماثلة. يحسن صحة الجلد ويمنع أيضا مخاطر الإصابة بمجموعة من الأمراض، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

ويساعد البروكلي، من خلال مركبات السلفورافان والإندول، على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ويعتبر زيت الزيتون، مفيدا للغاية لصحة الجلد والبشرة، وله تأثير إيجابي على صحة القلب ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول التي تحفز استرخاء الأوعية الدموية، مما يجعلها شابة ومرنة.

وتتضمن الطماطم، مادة الليكوبين التي لها خصائص مضادة للشيخوخة، ولها تأثير مفيد على الجلد.

يوجد في الفلفل الأحمر، فيتامين سي المفيد لإنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى عدد من مضادات الأكسدة القوية.

المصدر: نوفوستي