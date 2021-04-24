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طبيبة روسية تتحدث عن خلل يشكل 60% من أسباب للصداع!

الصحة

طبيبة روسية تتحدث عن خلل يشكل 60% من أسباب للصداع!
Reuters
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كشفت ليليا كوزمينكوفا، طبيبة الأسنان والحاصلة على الشهادة العليا في العلوم الطبية في تصريح إذاعي عن  وجود صلة بين الصداع وخلل في تطابق الأسنان العلولية والسفلية عند إغلاق الفكين.

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ولفتت المتخصصة في طب الأسنان إلى أن أسباب أوجاع الرأس غالبا ما تفسر بطريقة حاطئة.

وقالت كوزمينكوفا بهذا الشأن: "يصيبك صداع وأنت في حيرة من أمرك من أين أتى. وجع في الرأس ويخطر لك أن تظن أنه بما أن الجدة عانت من ذلك، فقد وصل إليك بالوراثة".

وشددت طبيبة الأسنان الروسية على أن 60 بالمئة من مشاكل الصداع تظهر تحديدا بسبب هذا الخلل في الأسنان.

المصدر: نوفوستي

 

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