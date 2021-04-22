دراسة CDC الأمريكية: التطعيم ضد فيروس كورونا أثناء الحمل قد يبدو آمنا!

تعزز دراسة أمريكية صدرت حديثا الأدلة على أنه من الآمن للنساء الحوامل أخذ لقاح "كوفيد-19"، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، وفقا للباحثين.

وتضمنت الدراسة التي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، معلومات عن أكثر من 35000 امرأة حامل في الولايات المتحدة تلقين إما لقاح "موديرنا" أو "فايزر" بين ديسمبر وفبراير الماضي.

كما تضمنت تقارير مضاعفات الحمل من حوالي 4000 امرأة مسجلات في سجل سلامة اللقاحات بالولايات المتحدة.

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وكانت معدلات مضاعفات الحمل من النساء في السجل قابلة للمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، وفقا للدراسة.

ومن بين زهاء 4000 امرأة حامل في السجل، أبلغ نحو 13% عن حالات إجهاض، و9% ولادة مبكرة، و2% عيوب خلقية وأقل من 1% من حالات الإملاص.

وقال معدو الدراسة إن هناك حاجة إلى المراقبة المستمرة والأدلة الإضافية، بما في ذلك النساء اللواتي يحصلن على اللقاح في المراحل المبكرة من الحمل.

ولم تتلق أي من النساء المشاركات لقاح "جونسون آند جونسون"، والذي لم يكن متاحا للعامة في وقت بدء الدراسة.

وصدرت الدراسة، التي نُشرت يوم الأربعاء في مجلة نيو إنغلاند الطبية، بعد يوم من موافقة الجمعية الأمريكية للطب التناسلي على التطعيمات أثناء الحمل.

وقالت الجمعية في بيان: "يجب على الجميع، بما في ذلك النساء الحوامل ومن يرغبن بالحمل، الحصول على لقاح "كوفيد-19". إن اللقاحات آمنة وفعالة".

المصدر: نيويورك بوست