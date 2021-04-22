آلة حاسبة تحدد مقدار فيتامين D الذي تحتاجه يوميا

يساعد فيتامين D في بناء عظام قوية وتنظيم الجهاز المناعي والجهاز العصبي العضلي ويلعب دورا في دورة حياة خلايا الجسم، وقد يحمي أيضا من "كوفيد-19" الشديد.

ويمكن لجسم الإنسان إنتاج فيتامين D بعد تعرض البشرة لأشعة الشمس، لكن معظمنا لا يحصل على ما يكفي من ضوء النهار في الوقت الحالي نتيجة لقيود فيروس كورونا. وهذا يعني أن الغالبية يعانون من نقص فيتامين D في الوقت الحاضر.

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وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون فيتامينات معينة، مثل فيتامين D، كانوا أقل عرضة للاختبار الإيجابي للفيروس المسبب لفيروس كورونا.

ولذلك، قد يكون من المهم معرفة مقدار فيتامين D الذي نحتاجه يوميا، ولمعرفة هذا، تحدث موقع "إكسبريس" البريطاني إلى عدد من الخبراء في مؤسسات Supplement Place و Vitl.

ليس من السهل الحصول على فيتامين D من خلال الطعام، فأنت بحاجة إلى الحصول عليه من خلال ضوء الشمس أو المكملات الغذائية.

وغالبا ما يشار إليه باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والعضلات والأسنان.

كما أنه يساعد على تنظيم جهاز المناعة والجهاز العصبي العضلي، ويلعب دورا كبيرا في عملية انقسام الخلايا.

وتم ربط نقص فيتامين D بأشياء مثل أمراض القلب وزيادة الوزن وحتى الاكتئاب.

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ووفقا للخبراء في Supplement Place، فإن فيتامين D مهم للأسباب التالية:

- يساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان ووظائف العضلات ومستويات الكالسيوم في الدم وامتصاص الكالسيوم والفوسفور.

- له دور هام في عملية انقسام الخلايا

- يساعد على تقليل مخاطر السقوط المرتبط بعدم استقرار الوضع وضعف العضلات. والسقوط عامل خطر لكسور العظام بين الرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر

- يساهم في الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة

- ضروري للنمو الطبيعي وتطور العظام عند الأطفال

كيف تعرف أنك تعاني من نقص في فيتامين D؟

في حين أن أعراض نقص فيتامين D يمكن أن تكون خفية للغاية، إلا أن الأعراض التالية قد تشير إلى النقص:

- التعب

- ألم خفيف في العظام

- ضعف في العضلات، تقلصات أو آلام طفيفة

- تغيرات المزاج، مثل الاكتئاب

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ما هي كمية فيتامين D التي أحتاجها في اليوم؟

توصي حكومة المملكة المتحدة بتناول 10 ميكروغرامات (400 وحدة دولية) من فيتامين D يوميا، لكن الباحثين العلميين والأطباء طالبوا برفع هذا إلى 4000 وحدة دولية يوميا لتعزيز جهاز المناعة.

وأوضح الخبراء في Supplement Place أن تناول فيتامين D أسهل بكثير في شكل مكمل من تناوله في الطعام.

وقالوا: "بينما يمكن الحصول على فيتامين D عن طريق تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والتونة وكذلك الفطر والبيض، فإن مستويات فيتامين D الموجودة في هذه الأطعمة منخفضة".

وأضافوا: "مع وجود نحو واحد من كل خمسة أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من نقص فيتامين D، أصبح من الضروري للبعض الاعتماد على فيتامين D في شكل مكمل".

حاسبة فيتامين D:

في حين أن متوسط ​​كمية فيتامين D التي يحتاجها الشخص هو 400 وحدة دولية، فإن الكمية الفعلية التي يحتاجها الجسم تكون شخصية أكثر.

وتخبرك آلة حاسبة لفيتامين D التي تم إنشاؤها بواسطة Vitl بالضبط مقدار الفيتامين الذي تحتاجه يوميا، بناء على وزنك، والوقت الذي تقضيه في ضوء الشمس المباشر ومدة تعرض بشرتك لأشعة الشمس المباشرة.

كما يقدم موقع حاسبة فيتامين D مقدار الأطعمة الغنية بالفيتامين التي تحتاج إلى تناولها لتساوي توصيات الاستهلاك الشخصي.

وهنا يمكن الدخول إلى الآلة الحاسبة ومعرفة المقدار الذي تحتاجه من الفيتامين.

المصدر: إكسبريس