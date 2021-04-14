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ما هو خثار الجيب الوريدي المخي الذي أصاب 6 نساء بعد لقاح "جونسون آند جونسون"؟

الصحة

ما هو خثار الجيب الوريدي المخي الذي أصاب 6 نساء بعد لقاح
Gettyimages.ru SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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أوصى مسؤولو الصحة في حكومة الولايات المتحدة بوقف تطعيم لقاح "كوفيد-19" من شركة "جونسون آند جونسون" يوم الثلاثاء 13 أبريل.

وجاء ذلك بعد تقرير وجد أن ستة من 6.8 مليون شخص تلقوا لقاح "كوفيد-19" من "جونسون آند جونسون" طوروا جلطة دموية.

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وجميع أولئك الستة، نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 سنة، وطوروا جلطة دموية في الجيوب الأنفية الوريدية الدماغية، والتي تعرف باسم خثار الجيب الوريدي المخي

 (CVST).

وخثار الجيب الوريدي المخي هو نوع نادر من الجلطات التي تتراكم في قنوات الجيوب الأنفية في الدماغ. ويمكن أن تمنع الجلطة القنوات من تصريف الدم من الدماغ، ما قد يؤدي إلى حدوث نزيف. ويحدث في خمسة من كل مليون شخص كل عام.

والأنواع الأخرى من الجلطات الدموية، مثل الخثار الوريدي العميق، تحدث في الساقين.

وتشمل أعراض خثار الجيب الوريدي المخي (CVST) الصداع وعدم وضوح الرؤية. وقال مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الأغذية والعقاقير إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19" من "جونسون آند جونسون" يجب أن يبحثوا عن هذه الأعراض في غضون ثلاثة أسابيع من الحصول على الجرعة:

- صداع شديد

- وجع بطن

- ألم الساق

- ضيق في التنفس

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ما الذي يسبب خثار الجيب الوريدي المخي؟

بالنسبة للبالغين، هناك بعض عوامل الخطر العامة لخثار الجيب الوريدي المخي، سواء لمن تلقوا اللقاح أم لا، وتشمل:

-  البدانة

- مرض التهاب الأمعاء

- انخفاض ضغط الدم في المخ

كيف يتم علاجه؟

يشمل علاج خثار الجيب الوريدي المخي السوائل الوريدية والطب المضاد للنوبات والجراحة وإعادة التأهيل. وكلما تم علاج الشخص مبكرا، كانت فرصه في الشفاء التام أفضل.

ويوصي المسؤولون الأمريكيون بإيقاف طرح لقاح "جونسون آند جونسون" مؤقتا على الفور، مستشهدين بجلطات الدم.

المصدر: بزنس إنسايدر

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