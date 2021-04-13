دراسة: طفرة كورونا "البريطانية" لا تتسبب بمرض أكثر شدة

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا، لا تتسبب بمرض أكثر شدة بالمقارنة مع النسخة الأصلية من الفيروس.

ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية يوم الاثنين نتائج دراسة جديدة هي الثانية حولة السلالة B.1.1.7 من الفيروس، المعروفة إعلاميا بـ"السلالة البريطانية"، شملت نحو 37 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا.

وبعد تحليل بيانات المصابين، لم يكتشف العلماء أي فرق بين أعراض المرض لدى المصابين بالنسخة الأصلية من الفيروس والسلالة المتحورة.

ومع ذلك تم التأكيد أن سرعة الانتشار للسلالة الجديدة أكبر بـ1.35 مرة مما هو عند النسخة الأصلية، ولكن من الممكن تخفيض انتشار السلالة الجديدة، إذ أنها خاضعة لتأثير اللقاحات المتوفرة حتى الآن.

يذكر أن السلالة المتحورة تم اكتشافها في بريطانيا في ديسمبر الماضي، ورجحت الأبحاث الأولية أنها قد تكون فتاكة أكثر من النسخة الأصلية.

المصدر: وكالات