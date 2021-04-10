 
مباشر

كيف نأكل ولا نسمن؟

الصحة

كيف نأكل ولا نسمن؟
Gettyimages.ru Piotr Marcinski / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q55y

كشفت الدكتورة إيرينا بيرجنايا، خبيرة التغذية الروسية وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي، كيف يجب تناول الطعام بحيث لا يتحول ما نأكله إلى وزن زائد.

إقرأ المزيد
أفضل 11 طعاما غنيا بالبروتين لفقدان الوزن
أفضل 11 طعاما غنيا بالبروتين لفقدان الوزن


وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك" يؤثر في زيادة الوزن ليس فقط نوع وكمية المواد الغذائية التي نتناولها، بل وأيضا البيئة والوضع الذي نتناول فيه طعامنا. وأن الأشخاص الذين ينتبهون خلال تناول الطعام، إلى عوامل مهيجة خارجية، يزداد وزنهم أسرع من الآخرين. لذلك يجب تناول الطعام في حالة استرخاء تام وعدم مشاهدة التلفزيون أو أي شيء آخر.

وتقول، "لا داعي لمشاهدة التلفزيون، أو الاستماع إلى الموسيقى. وعندها فقط نتلذذ بالطعام ونشعر بمذاقه الطيب ونستمتع به، وبالتالي نأكل ببطء أكثر  ونتناول الكمية التي نريد".

وتنصح الخبيرة بعدم تناول الطعام وقوفا أو أثناء الحركة، لأنه في هذه الحالة، لا يمكن للإنسان أن يمضغ الطعام بصورة جيدة، ويضطر لبلع قطع كبيرة منه، ما يؤدي إلى زيادة العبء على المعدة والأمعاء. وبالإضافة إلى هذا، يسبب تناول الطعام أثناء الحركة، التهام كمية أكبر.

وتقول، "لا يشعر الإنسان أثناء الحركة بالشبع، لذلك يمكن أن يأكل أكثر من المعتاد بكثير".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"