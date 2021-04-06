40% من الروس لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا

صرّحت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، بأن ما يصل إلى 40٪ من المواطنين الروس لديهم أجسام مضادة لعدوى فيروس كورونا.

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وقالت بوبوفا في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا: "في المتوسط، ما يصل إلى 40٪ من المواطنين في مختلف المناطق لديهم أجسام مضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد، بعد الاتصال بالفيروس. ولكن علينا أن نعي، لا أحد يعرف كيف سيكون عليه حال المرض بعد الإصابة بالعدوى. ولهذا السبب فإن أفضل طريقة للحفاظ على الصحة وحماية نفسك هو التطعيم. فقط هذا فعلا ما سيساعد على وقف انتشار الفيروس".

ولفتت المسؤولة عن الهيئة الروسية المعنية بحماية المستهلك إلى أن الفيروس يتحور، غير أن عدد الطفرات حاليا يؤثر على أقل من 1٪ من الجينوم.

ورأت بوبوفا وجود إمكانية في تكوين مناعة جماعية كاملة بعد التطعيم بحلول 1 يونيو، مشددة على أهمية التطعيم بقولها: "من الضروري تلقي التطعيم لجميع من لديه مثل هذه الفرصة لأسباب صحية.. هناك عدد كبير من مراكز التطعيم مفتوحة، حيث يمكن الحصول على اللقاح. إنه آمن تماما سواء من حيث تلقيه أو اللقاحات التي يتم إنتاجها في الاتحاد الروسي. نحن نتجه نحو الصيف. لدينا هجرة متزايدة. قريبا سنكون في عطلة مايو، سيرغب الكثيرون في الذهاب في إجازة، والاسترخاء جماعات. خلال إجازتنا، بالطبع، نريد أن نفعل ذلك دون قيود. ولكي تسير الإجازة المخطط لها بشكل جيد وبنجاح وحبور، نحتاج إلى التطعيم اليوم".

المصدر: تاس