أعراض الدودة الشريطية: كيف تعرف أنك مصاب بها؟!

تعد الديدان كائنات طفيلية، والدودة الشريطية هي مجرد مثال واحد لعدوى الديدان. فكيف تعرف أنك مصاب بها، وما هي العلامات والأعراض؟.

يعاني حوالي 3.5 مليار شخص في العالم من عدوى طفيلية كل عام. وتعيش الديدان داخل أمعائك وتتغذى على محتويات أمعائك - فهي طفيليات.

وتحدث موقع "إكسبريس" مع الدكتورة ديبوراه لي، من صيدلية "دكتور فوكس" على الإنترنت، لمعرفة كل ما تحتاج لمعرفته حول الدودة الشريطية.

يقول الخبراء إن الأطفال وكبار السن وذوي الجهاز المناعي الضعيف أو فيروس نقص المناعة البشرية، هم الأكثر تضررا.

وتعد الديدان أيضا أكثر شيوعا في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.

ولا تعتبر الديدان الشريطية النوع الوحيد من الديدان الطفيلية التي تسبب العدوى، ومن الأمثلة الأخرى التي قد تكون سمعت عنها:

• الديدان المستديرة.

• الديدان الدبوسية.

• الديدان الخطافية.

• داء الأسطوانيات.

• البلهارسيا.

• تريكينيلا.

• داء الفيلاريات اللمفاوي.

ما هي الدودة الشريطية؟

كما يوحي اسمها، هي عبارة عن أنبوب رفيع طويل يشبه شريط القياس.

وأوضحت الدكتور لي: "كل دودة شريطية لها رأس، مكتمل بالخطافات. إنها خنثى أي تتكاثر من تلقاء نفسها. ويمكن أن تنفصل هذه الشرائح وتتواجد في البراز".

وهناك العديد من أنواع الديدان الشريطية، وأكثرها شيوعا: الدودة الشريطية لحم الخنزير (T. solium) وT.saginata والدودة الشريطية القزمية (H.nana)، والدودة الشريطية من أسماك المياه العذبة النيئة (D.latum).

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ويمكن أن تصاب بالديدان الشريطية عن طريق تناول بيوضها من اللحوم أو الأسماك النيئة، أو التي لم يتم طهوها بشكل صحيح.

وقالت الدكتور لي، في بعض الأحيان، يمكن أن يدخل البيض جسمك إذا كنت على اتصال ببراز الحيوانات، أو المياه الملوثة.

وأضافت: "تحدث العدوى من الأسماك لا سيما أسماك المياه العذبة - وليس السوشي، طالما جُمّدت قبل الأكل. ويمكن للبشر نقل أنواع معينة من الديدان الشريطية إلى البشر الآخرين. ويمكن إعادة إصابة أنفسهم إذا لم يغسلوا أيديهم بشكل صحيح بعد استخدام المرحاض. ويمكن للخنافس والبراغيث أن تنقل البيض من فضلات الجرذان والفئران إلى البشر".

كيفية منع الإصابة بها

لمنع الإصابة بالديدان الشريطية، عليك اتباع العادات التالية:

• اغسل يديك باستمرار وحافظ على نظافتك - اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون وجففهما بعناية.

• ممارسة النظافة الجيدة للطعام - شراء ونقل وتخزين وطهو الطعام جيدا، وخاصة اللحوم. لا تأكل الفاكهة أو الخضار النيئة أو غير المطبوخة دون غسلها بالماء النظيف أولا. وحافظ على مطبخك نظيفا ومعقما.

• تجميد اللحوم والأسماك لمدة 7 أيام قبل الأكل يقتل بيوض الدودة الشريطية ويرقاتها.

• قم بطهو لحم البقر واللحوم الحمراء الأخرى جيدا.

• قم دائما بطهو الدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي، لدرجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت.

• تأكد من وصول السمك المطبوخ إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 145 درجة فهرنهايت.

• لا تأكل اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدا.

• استخدم ألواح فرم منفصلة للحوم والخضروات.

• اغسل وقشر جميع الفواكه والخضروات جيدا.

• تأكد من معالجة الحيوانات الأليفة من الديدان بانتظام.

• توخى عناية خاصة بالخارج - اشرب المياه المعبأة فقط ما لم تكن متأكدا من نظافة المياه.

كيف تتخلص من الدودة الشريطية؟

ليس من السهل دائما علاج الديدان الشريطية لأن بعض الأنواع، مثل الدودة الشريطية من لحم الخنزير، تنتج يرقات تنجح في مغادرة الأمعاء وتصبح محصورة في مكان آخر من الجسم، حيث تشكل الأكياس.

وحذرت لي: "يمكن أن تصيب الدودة الشريطية من لحم الخنزير الدماغ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض عصبية مثل الصداع والاضطرابات البصرية والتشنجات. ونادرا ما يكون هذا قاتلا. وتصيب الدودة الشريطية المشوكة الكبد حيث تسبب تكيسات الكبد الكبيرة".

وتُشخّص إصابة الدودة الشريطية عن طريق فحص عينات البراز، واختبارات الدم، وأحيانا التصوير المقطعي المحوسب/التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية.

وبمجرد تأكيد التشخيص، يكون العلاج هو تناول دواء لقتل الدودة الشريطية البالغة.

وأوضحت لي: "عادة ما يتم إخراجها مع البراز، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تحليل عينات البراز لبضعة أشهر لضمان معالجتها بشكل صحيح.

المصدر: إكسبريس