ماذا لو لم يكن لدى البشر زائدة دودية؟

غالبا ما يُنظر إلى الزائدة الدودية على أنها عضو غير مجد للتطور، مثلها مثل بقايا عظام خلفية شوهدت لدى الحيتان.

وفي الواقع، يولد حوالي 1 من كل 100000 شخص بدون الزائدة الدودية، وفقا لتقرير نُشر في مجلة Case Reports in Surgery. فكيف يمكن أن تكون الحياة إذا كان الجميع يفتقر إلى الزائدة؟.

تأتي الزائدة الدودية عبارة عن كيس صغير مسدود على شكل دودة يبرز من الأعور، بداية الأمعاء الغليظة. ويصاب أكثر بقليل من 1 من كل 20 شخصا بالتهاب الزائدة الدودية، وهو الالتهاب القاتل المحتمل للزائدة الدودية، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

واقترح تشارلز داروين، أن الزائدة الدودية كانت عضوا من الأسلاف الذين أكلوا الأوراق، ما قد يساعدهم على هضم الطعام. ومع تطور هؤلاء الأسلاف للاعتماد على نظام غذائي قائم على الفاكهة يسهل هضمه، توقع داروين أن الزائدة الدودية لم تعد تؤدي وظيفة، مثل عظم العصعص الثلاثي الصغير في قاعدة العمود الفقري البشري، وهي بقايا عظام الذيل الموجودة لدى أسلافنا السابقين.

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ومع ذلك، قال ويليام باركر، الأستاذ المساعد في الجراحة في كلية الطب بجامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا: "إذا كان داروين يعرف حينها ما يعرفه العلماء الآن عن الزائدة الدودية، فلن يقترح أبدا أنها بقايا تطور لا قيمة لها".

وفي عام 2007، وجد باركر وزملاؤه أن الزائدة الدودية قد تعمل كمستودع لبكتيريا الأمعاء المفيدة، النوع الذي يساعد الجسم على هضم الطعام، حسبما أفادوا في مجلة علم الأحياء النظري. وعندما تطرد الأمراض الميكروبات الجيدة والسيئة من الأمعاء، يمكن أن تظهر البكتيريا الجيدة من الملاذ الآمن للزائدة الدودية للمساعدة في استعادة الأمعاء إلى حالتها الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الزائدة الدودية على تركيز عال من الأنسجة اللمفاوية. ويولد هذا النسيج خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية التي تساعد على زيادة استجابات الجهاز المناعي للجراثيم الغازية، ما يشير إلى أن الزائدة الدودية قد تساعد في تكوين هذه الخلايا المناعية وتوجيهها وتدريبها، وفقا لما قالته عالمة الأحياء التطورية هيذر ف.سميث، في جامعة ميدويسترن في غليندال، أريزونا.

وعندما حقق سميث وباركر وزملاؤهما، في وقت تطور الزائدة الدودية في مملكة الحيوان، وجدوا أنها كانت موجودة في تطور الثدييات لما لا يقل عن 80 مليون سنة، وهي فترة أطول بكثير مما كان متوقعا إذا كانت الزائدة حقا بقايا، كما أفادوا في عام 2009 في مجلة علم الأحياء التطوري. وعلاوة على ذلك، اكتشفوا أيضا أن الزائدة الدودية تطورت بشكل مستقل 32 مرة على الأقل بين الثدييات، في أنواع متنوعة مثل خرد الماء والقندس، والكوالا وخراف البحر، كما كتبوا في عام 2013 في مجلة Comptes Rendus Palevol.

وقالت سميث: "عندما بحثنا في الأنواع التي تحتوي على الزائدة الدودية، لم نجد أي قواسم مشتركة في النظام الغذائي أو مدى تواجدها الاجتماعي أو المكان الذي تعيش فيه، ولكن الأنواع التي تحتوي على الزائدة الدودية لديها تركيز من الأنسجة المناعية هناك، لذلك بالنظر إلى هذا الموضوع المشترك، قد يفترض المرء وظيفة مشتركة".

وقال باركر: "إذا اختفت الزائدة الدودية في مجتمع الصيد والجمع، وشاهد عالم من سفينة فضاء أو شيء ما ما حدث، فسترى الكثير من الناس يموتون من الأمراض المعدية. وبعد ذلك، على مدى فترة طويلة، على مدى ملايين السنين، أعتقد أن شيئا ما سيتطور ببطء يعمل مثل الزائدة الدودية حتى لا يموت الناس كثيرا".

وأوضح باركر إذا اختفت الزائدة الدودية في مجتمع زراعي بعد أن بدأ الناس العيش في المستوطنات، "أعتقد أن المزيد من الناس سيموتون. ومع بدء الناس في العيش في مناطق مزدحمة، وفي ظل سوء الصرف الصحي، سينتشر المرض أكثر.

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وتابع: "إذا اختفت الزائدة الدودية في مجتمع حديث بعد الثورة الصناعية، فسيحصل الناس على مضادات حيوية لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، بدون الزائدة الدودية، لن يكون لدى الناس خزان الزائدة الدودية من البكتيريا المفيدة لمساعدتهم على التعافي من الالتهابات الضارة. وعندما يحدث ذلك، قد نحتاج إلى إجراء عمليات زرع براز للأشخاص".

وتنقل هذه الإجراءات الشائعة بشكل متزايد البراز من الأشخاص الأصحاء إلى أمعاء المرضى الذين يعانون من مشاكل معوية، عبر أنبوب أو كبسولة توضع أسفل الحلق. وتقول الفكرة إن عملية الزرع ستجلب البكتيريا السليمة إلى الأمعاء التي تغزوها الميكروبات الضارة. وقد تصبح الأجسام المُكتسبة بالميكروبات الضارة أكثر شيوعا مع الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وتطور الجراثيم لمقاومة هذه الأدوية.

ويتمثل أحد الجوانب الإيجابية المحتملة لعالم خال من الزائدة الدودية، في اختفاء التهاب الزائدة الدودية. وقالت سميث على الصعيد العالمي، "هناك أكثر من 10 ملايين حالة من حالات التهاب الزائدة الدودية كل عام، وما يصل إلى 50 ألف شخص يموتون سنويا بسببه".

ويعد استئصال الزائدة الدودية، أو الاستئصال الجراحي للزائدة الدودية، "واحدة من أكثر جراحات البطن التي يتم إجراؤها بشكل متكرر".

ومع ذلك، أشار عمل سابق إلى أن التهاب الزائدة الدودية قد يكون بسبب التحولات الثقافية المرتبطة بالمجتمع الصناعي وتحسين الصرف الصحي، كما قال باركر.

وبشكل عام، قد يجعل العالم الخالي من الزائدة الدودية البشرية تكافح الجراثيم في كثير من الأحيان.

المصدر: لايف ساينس