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في عملية جراحية نادرة.. استئصال جنين من داخل جنين في سلطنة عمان

الصحة

في عملية جراحية نادرة.. استئصال جنين من داخل جنين في سلطنة عمان
Reuters CHRISTOPHER PIKE
عاصمة السلطنة العمانية مسقط
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أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني في البلاد، أجرى عملية جراحية نادرة تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين.

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وأشارت الوكالة إلى أن العملية الجراحية التي جرت عبارة عن استئصال جنين من داخل جنين، لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر.

ولفتت إلى أن هذه الحالة تعد نادرة الحدوث عالميا، لكونها تتم في ظروف استثنائية.

كما نشرت صورا في "تويتر" أظهرت الصور الصوتية للجنين، وللحالة التي تمت معالجتها، وفريق طبي مختص.

المصدر: "وكالة الأنباء العمانية"

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