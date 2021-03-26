فيتامين يؤخر الشيخوخة

أعلنت الدكتورة إينا بيتشوغينا، رئيسة مركز التغذية في معهد البحوث العلمية السريرية بمقاطعة موسكو ، أن فيتامين К، هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم وعنصر هام لإبطاء الشيخوخة.



وتشير بيتشوغينا في حديث تلفزيوني، إلى أن العديد من العمليات الجارية في الجسم تعتمد على فيتامين К.

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وتقول، "ينتمي فيتامين К، إلى مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الدهون. وتأثيره الرئيسي هو تركيب بروتينات الدم، حيث يساهم في تخثر الدم، فعند تلف الوعاء الدموي لسبب ما، تتشكل جلطة في ذلك المكان لوقف نزيف الدم".

وهذا الفيتامين ضروري أيضا لعمل الكلى بصورة طبيعية، وكذلك مهم للهيكل العظمي والأنسجة الضامة، لأنه يشارك في تفاعل الكالسيوم وفيتامين D.

وتقول، "هذا الفيتامين مهم جدا للأطفال منذ صغرهم، لأنه يضمن نمو الهيكل العظمي، ويحمي كبار السن من هشاشة العظام".

وتشير الخبيرة، إلى أنه بالإضافة إلى هذا، يعتمد جمال الجسم ونضارته واستقرار منظومة المناعة على فيتامين К.

وتقول، "عند نقص فيتامين К في الجسم ينخفض ما يسمى الانترلوكين. وتعاني منه منظومة المناعة، وتتسارع شيخوخة الجسم".

ويمكن الحصول على فيتامين К من الخضروات- السبانخ، والخس والملفوف والخضروات الورقية الأخرى. كما يحتوي الكبد على نسبة عالية منه. لذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية ويؤكدون على ضرورة إضافة الخضروات المختلفة إلى النظام الغذائي.

المصدر: نوفوستي