مضاعفات "كوفيد-19" ترتفع 10 أضعاف لدى الأطفال الذين يعانون من ضعف السيطرة على مرض السكري

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد معرضون لمضاعفات خطيرة لـ"كوفيد-19" والوفاة بأكثر من 10 أضعاف.

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وقدمت الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، وقال المؤلف الرئيسي مانيش ريسينجاني، من جامعة أركنساس للعلوم الطبية وأركنساس للأطفال في ليتل روك، أركنساس: "تظهر هذه الدراسة أن إبقاء نسبة السكر في دم الأطفال المصابين بالسكري تحت السيطرة أكثر أهمية من أي وقت مضى خلال الوباء. وستساعد النتائج الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول وعائلاتهم على اتخاذ خيارات أفضل بشأن سلامة الذهاب إلى المدرسة شخصيا والانخراط في أنشطة شخصية أخرى أثناء هذا الوباء".

وتشير بعض البيانات إلى أن البالغين المصابين بداء السكري من النوع الأول قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات"كوفيد-19" والوفاة، ولكن كانت هناك أبحاث محدودة على الأطفال.

وحلل ريسنجاني البيانات الخاصة بالأطفال دون سن 18 عاما، باستخدام قاعدة بيانات دولية تجمع بيانات السجلات الطبية الإلكترونية في الوقت الفعلي.

وقام الباحثون بمراجعة بيانات نحو ألفي طفل مصاب بالسكري من النوع الأول و"كوفيد-19"، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف طفل مصاب بـ"كوفيد-19" ولم يكن لديهم مرض السكري من النوع الأول.

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وحللت الدراسة مستويات الهيموغلوبين A1c لدى الأطفال المصابين بداء السكري.

والهيموغلوبين A1c هو اختبار دم بسيط يقيس متوسط ​​مستويات السكر في الدم للشخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهو الاختبار الرئيسي لمساعدة الأشخاص على إدارة مرض السكري. وترتبط مستويات الهيموغلوبين A1c المرتفعة بمضاعفات مرض السكري. والهدف بالنسبة لمعظم مرضى السكري هو مستوى A1c بنسبة 7% أو أقل.

ووجد ريسينجاني أنه في الأطفال الذين لديهم مستويات A1c أعلى من 9%، كان خطر الإصابة بمضاعفات "كوفيد-19" أعلى بعشر مرات مقارنة بالأطفال الذين كانت مستويات A1c لديهم أقل من 7% (مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدا).

وكان الأطفال المصابون بداء السكري من النوع الأول و"كوفيد-19" أكثر عرضة للوفاة، واحتياجهم إلى أنبوب رغامي لمساعدتهم على التنفس، أو الإصابة بالالتهاب الرئوي، أو الإصابة بالصدمة الإنتانية، مقارنة بالأطفال الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" ولم يكن لديهم مرض السكري من النوع الأول.

وقال ريسينجاني: "يتساءل الكثير من آباء الأطفال المصابين بالنوع الأول من داء السكري هل إرسال أطفالهم إلى المدرسة أثناء الوباء آمن؟. تفيد النتائج التي توصلنا إليها بأنه إذا كان مستوى A1c مرتفعا، فمن الأفضل جعلهم يذهبون إلى المدرسة الافتراضية، ولكن إذا كانت النسبة 7% أو أقل، فإن مخاطرهم مماثلة للأطفال الآخرين غير المصابين بالسكري من النوع الأول".

المصدر: medicalxpress