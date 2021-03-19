سبع مواد غذائية مفيدة غنية بالبوتاسيوم

كشفت الدكتورة آمي شابيرو، خبيرة التغذية الأمريكية، دور البوتاسيوم في الجسم وفائدته الصحية، مشيرة إلى أن هناك مواد غذائية غنية بهذا العنصر.



والبوتاسيوم، هو أحد العناصر المهمة الضرورية للإنسان، حيث يساعد على تخفيض ضغط الدم وخطر الجلطة الدماغية وتكون الحصى في الكلى وهشاشة العظام، ويمنع غسيل الكالسيوم من العظام.

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وتنصح شابيرو، بإضافة المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم التالية إلى النظام الغذائي:

الأفوكادو- تحتوي نصف ثمرة الأفوكادو على 10% من حاجة الجسم اليومية للبوتاسيوم. بالإضافة إلى أن الأفوكادو يحتوي على ألياف غذائية ودهون مفيدة للقلب.

البطاطا الحلوة- بالإضافة إلى احتواء البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهي غنية بفيتامين А، الذي يحسّن حدة البصر وحالة الجلد.

السبانخ- يحتوي السبانخ بالإضافة إلى البوتاسيوم، على اللوتين والزياكسانثين والألياف الغذائية وحمض الفوليك، الضرورية للعين.

البطيخ الأحمر- يمكن أن يعوض البطيخ الأحمر النقص الحاصل في مستوى البوتاسيوم في الخريف. كما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامينات A و C والألياف الغذائية. والبطيخ الحمر غني بمضادات الأكسدة، التي تخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتنصح الخبيرة أيضا، بإضافة البقوليات والمشمش المجفف والرمان إلى النظام الغذائي.





المصدر: نوفوستي