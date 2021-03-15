مؤسسة "روستيخ" الروسية بصدد وضع لقاح ضد فيروس كورونا

يعمل الخبراء في شركة "ناتس إمبيو" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية على وضع لقاح جديد ضد فيروس كورونا.

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أعلن ذلك الاثنين 15 مارس مدير عام الشركة، أندريه زاهورسكي في حديث أدلى به لقناة "إر بي كا" الروسية التلفزيونية.

وقال معلقا على خبر أورده:" إننا نعمل على وضع اللقاح وسنبلغكم عن تفاصيل بعد أن نسجله".

وقد أكد ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية المعلومات الواردة من فرعها "ناتس إمبيو"، مضيفا أن وضع اللقاح يتحقق بالتعاون مع شركتي "مايروغين" و"فورت" الروسيتين المتخصصتين في إنتاج الأدوية البيولوجية المناعية.

وقال، أندريه زاهورسكي، إن خبراء شركته يعملون كذلك على وضع أدوية أخرى مضادة لـ"كوفيد -19".

يذكر أن روسيا قد سجلت إلى حد الآن 3 لقاحات ضد "فيروس كورونا". وهي "سبوتنيك – V "، التابع لمركز "غاماليا" الروسي و"إبي فاك كورونا" للبيولوجيات المجهرية والفيروسات التابع لمركز "فيكتور" الروسي، و"كوفيواك" التابع لمركز "تشوماكوف" الروسي للأدوية البيولوجية والمناعية.

المصدر: تاس