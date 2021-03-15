 
مباشر

مؤسسة "روستيخ" الروسية بصدد وضع لقاح ضد فيروس كورونا

الصحة

مؤسسة
Sputnik Evgeny Biatov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyyp

يعمل الخبراء في شركة "ناتس إمبيو" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية على وضع لقاح جديد ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
إندونيسيا تعلن تعليقها استخدام لقاح
إندونيسيا تعلن تعليقها استخدام لقاح "أسترازينيكا"

أعلن ذلك الاثنين 15 مارس مدير عام الشركة، أندريه زاهورسكي في حديث أدلى به  لقناة "إر بي كا" الروسية التلفزيونية.

وقال معلقا على خبر أورده:" إننا نعمل على وضع اللقاح وسنبلغكم عن تفاصيل بعد أن نسجله".

وقد أكد ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية المعلومات الواردة من فرعها "ناتس إمبيو"، مضيفا أن وضع اللقاح يتحقق بالتعاون مع شركتي "مايروغين"  و"فورت" الروسيتين المتخصصتين في إنتاج الأدوية البيولوجية المناعية.

وقال، أندريه زاهورسكي، إن خبراء شركته يعملون كذلك على وضع أدوية أخرى مضادة لـ"كوفيد -19".

يذكر أن روسيا قد سجلت إلى حد الآن 3 لقاحات ضد "فيروس كورونا". وهي "سبوتنيك – V "، التابع لمركز "غاماليا" الروسي و"إبي فاك كورونا" للبيولوجيات المجهرية والفيروسات التابع لمركز "فيكتور" الروسي، و"كوفيواك" التابع لمركز "تشوماكوف" الروسي للأدوية البيولوجية والمناعية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا