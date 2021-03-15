نوع من الشاي يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري

احتل شاي الماتشا المرتبة الأولى في الدراسات التي أجريت على أكثر المشروبات صحية على هذا الكوكب.

وتشير الدراسات إلى أن إضافة المشروب الشهير إلى حياتك اليومية سيساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري ويزيد من طول العمر الصحي للفرد.

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وارتفعت شعبية المادة الخضراء بشكل كبير، ومع عدد لا يحصى من الفوائد الصحية، من السهل معرفة السبب.

وكونه أحد أنواع الشاي الأخضر، فإن شاي الماتشا يأتي أيضا من نبات الكاميليا الصينية، ويمكن استخدامه في اللاتيه والشاي وحتى الحلويات.

هل يمكن أن يساعد احتساء المشروب في تعزيز طول العمر؟

الماتشا غنية بمضادات الأكسدة، وهي فئة من المركبات النباتية الموجودة في الشاي والتي تعمل كمضادات أكسدة طبيعية.

وتساعد مضادات الأكسدة في استقرار الجذور الحرة الضارة، وهي مركبات يمكن أن تدمر الخلايا وتسبب أمراضا مزمنة.

ويمكن أن يؤدي تضمين الماتشا في النظام الغذائي إلى زيادة في تناول مضادات الأكسدة، ما قد يساعد في منع تلف الخلايا وحتى تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

يمنع السرطان:

الماتشا مليئة بالمركبات المعززة للصحة، بما في ذلك بعض المركبات التي تم ربطها بالوقاية من السرطان في أنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات.

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والماتشا غنية بشكل خاص بمركب epigallocatechin-3-gallate، أو كما يعرف اختصارا بـ EGCG، وهو نوع من الكاتيكين ثبت أن له خصائص قوية مضادة للسرطان.

وفي دراسة نشرت في National Library of Medicine، وجد الباحثون أن EGCG في الماتشا ساعد في قتل خلايا سرطان البروستات.

يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري:

في دراسة نشرت أيضا في مجلة National Library of Medicine ، التابعة للمعاهد الوطنية للصحة، تم تحليل آثار الشاي الأخضر على السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وأشارت الدراسة إلى أن "السمنة ومرض السكري من النوع الثاني هما من المشكلات الرئيسية للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في زيادة معدلات الاعتلال والوفيات القلبية الوعائية".

وأظهرت دراسات مختلفة الآثار المفيدة للشاي الأخضر، ليس فقط على أمراض القلب والأوعية الدموية ولكن أيضا على السمنة ومرض السكري من النوع الثاني نفسه.

في دراسة جماعية بأثر رجعي أجريت في اليابان، تم العثور على انخفاض بنسبة 33% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في الأشخاص الذين يتناولون ستة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا".

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وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة من الدراسات الوبائية تشير إلى إمكانية أن يكون الشاي الأخضر استراتيجية جديدة لعلاج أو الوقاية من السمنة ومرض السكري.

وبصفة عامة، تشمل الفوائد الصحية لشاي الماتشا ما يلي:

- منع أنواع معينة من السرطانات

- يخفض مستوى الكوليسترول "الضار"

- يمنع النوبات القلبية

- يخفض ضغط الدم

- ينظم عمليات الهضم

- يزيد الطاقة

- يقوي جهاز المناعة

المصدر: إكسبريس