وزارة الصحة الروسية تسمح باختبار أول منتج خلوي بيولوجي طبي في البلاد

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن وزارته سمحت بإجراء دراسات وتجارب سريرية، على أول منتج خلوي في البلاد، بهدف استبدال غضروف الركبة.

وأضاف الوزير، في حديث للصحفيين: "قررت وزارة الصحة الروسية، السماح بإجراء دراسة سريرية لمنتج من الخلايا الطبية الحيوية، مخصص لاستعادة النسيج الغضروفي لمفصل الركبة".

وذكر الوزير، أن "هذه المادة من تصميم العلماء الروس. ويمكنها الحلول محل الأنسجة التالفة، مما يعفي المريض من الحاجة إلى الأطراف الصناعية المؤلمة".

وشدد الوزير على أن، هذا هو أول منتج خلوي بيولوجي طبي في روسيا، يتم تقديمه للتسجيل الحكومي.

ونوه بأنه تم إصدار التصريح، على أساس نتائج المرحلة الأولى من الاختبارات الطبيية الحيوية التي أجراها خبراء مركز علمي مختص تابع لوزارة الصحة الروسية.

المصدر نوفوستي