كشف أعراض غير تقليدية لتليّف الكبد

تؤكد بيانات أطباء بريطانيين، وجود أعراض غير تقليدية وغير متوقعة تشير إلى تليف الكبد.





وبحسب Express، أنه وفقا للخبراء، يمكن أن تظهر الأعراض التالية للمرض وتطوره: الضعف والتعب، والتهيج، واضطراب النوم بالإضافة إلى نزف الدم من الأنف واللثة دون سبب واضح، وكذلك تكرر الشعور بالغثيان وفقدان الشهية والوزن.

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وبالإضافة إلى ذلك، هناك أعراض واضحة لتليف الكبد، كالحكة الجلدية، واحمرار راحة اليد، وظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجسم، وشحوب الجلد ومقلة العين.

وينصح الأطباء عند ظهور هذه الأعراض، باستشارة الطبيب المختص لإجراء التحاليل اللازمة وتشخيص المرض والبدء بالعلاج.

وتليف الكبد، مرض مزمن، غير قابل للعلاج بصورة تامة، يصاحبه استبدال نسيج الكبد المتني بنسيج ضام ليفي لا رجعة فيه. ويسبب التليف تضخم أو تقلص حجم الكبد، ويصبح أعلى كثافة وسطحه خشنأ.

وهذا المرض يتطور نتيجة الإفراط في تناول الكحول، أو نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي B و C و D أو بسبب التهابات طفيلية. ونادرا يكمن السبب في أمراض قناة الصفراء، وقصور القلب الاحتقاني والتسمم الكيميائي وتناول أدوية مختلفة. ويمكن ان يتطور تليف الكبد نتيجة اضطراب وراثي لعملية التمثيل الغذائي.

المصدر: نوفوستي