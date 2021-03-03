ارتفاع الكوليسترول يعد حالة شائعة تزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك أمراض القلب، وقد يزيد ارتفاعه من فرص الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وقد تزيد بعض الأطعمة من خطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول، ما يتطلب تناولها باعتدال.

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ويشير ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى وجود الكثير من المواد الدهنية. ويمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية، ما قد يعيق تدفق الدم.

وقد تزيد فرص الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع الكوليسترول.

ولكن إجراء عدد قليل من مقايضات النظام الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من هذه الحالة.

ما هي الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول؟

يوجد الكوليسترول فقط في الأطعمة التي تأتي من الحيوانات، وفقا لجمعية القلب البريطانية الخيرية.

وقد تؤدي الأطعمة التي تحتوي أيضا على دهون مشبعة إلى عدم توازن الكوليسترول في الدم.

وتشمل هذه الأطعمة منتجات الألبان كاملة الدسم والدهون الحيوانية واللحوم المصنعة.

ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكنها منخفضة في الدهون المشبعة.

واللحوم الخالية من الدهون والبيض وأنواع معينة من المأكولات البحرية كلها غنية بالكوليسترول ولكنها منخفضة الدهون المشبعة.

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وإذا كنت قلقا بشأن مستويات الكوليسترول، فيمكنك محاولة تقليل كمية الأطعمة الحيوانية في نظامك الغذائي، واستبدالها بأطعمة تأتي من النباتات.

ولكن يجب عليك التحدث إلى الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على المشورة بشأن كيفية تجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأشارت الجمعية الخيرية: "لا يحتاج معظم الناس إلى تقليل الكوليسترول الموجود في الأطعمة، لذلك ما يزال بإمكانك الاستمتاع بالبيض والمحار".

وأضافت: "من المهم تقليل الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة. وذلك لأن الدهون المشبعة تؤثر على كيفية تعامل الكبد مع الكوليسترول. لذا، فإن تناول الدهون المشبعة يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول في الدم. حاول استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة فهي أفضل لصحة قلبك".

وتابعت: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يزال بإمكانك تناول بعض هذه الأطعمة، ولكن عليك أن تكون أكثر حرصا بشأن عدد المرات التي تتناولها فيها للتأكد من التزامك بالإرشادات".

ويمكن أن يساهم التدخين في زيادة مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

ونادرا ما يظهر على مرضى ارتفاع الكوليسترول أي علامات تحذيرية، لذلك من المهم فحص مستويات الكوليسترول بانتظام.

المصدر: إكسبريس