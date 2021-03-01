الكشف عن علامة غير متوقعة للسرطان

أعلنت مؤسسة Roy Castle Foundation لمكافحة سرطان الرئة، أن التغيرات الحاصلة في شكل الأصابع يمكن أن تشير إلى مرض قاتل.

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وتشير Express، إلى أن الحديث يدور عن تعجر الأصابع "الأصابع الأبقراطية" وتسمى أيضا "أصابع عصي الطبل"، التي تتميز بسماكة جلد نهايات أصابع اليدين أو القدمين، ما يؤدي إلى تشوه شكل الأظافر.

وعند حصول هذا التشوه، يصبح النسيج الموجود بين الأظفر والعظم إسفنجيا، بحيث عند الضغط على قاعدة الأظفر يظهر شعور بتحرك الأظفر. ولتشخيص الإصابة بتعجر الأصابع توضع سلاميات الأصابع الطرفية المتماثلة في اليدين مقابل بعضها البعض، (أظفر أصبع أحد اليدين مقابل نظيره في اليد الأخرى)، في هذه الحالة عادة ما تظهر "نافذة"صغيرة بينهما، وبعكسه تشخص الإصابة بتعجر الأصابع.

ومن المعروف أيضا أن السعال المستمر قد يكون أحد أعراض الإصابة بسرطان الرئة. لذلك ينصح الأطباء بالانتباه في هذه الحالة إلى علامات أخرى مثل ضيق التنفس ونفث الدم (بصق الدم) وفقدان الشهية والوزن.

المصدر: نوفوستي