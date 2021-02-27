فيتامين B6 قد يكون مفتاح منع عواصف السيتوكين الخطيرة لدى مرضى "كوفيد-19"

يعرف فيتامين B6 بتأثيره الوقائي ضد الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وربما يكون مفتاحا للاستجابة القوية ضد "كوفيد-19".

ووجد بحث جديد أن فيتامين B6 قد يكون لديه القدرة على التخفيف من عواصف السيتوكين التي يسببها الجهاز المناعي مفرط النشاط بعد هجوم "كوفيد-19".

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واستكشفت الدراسات حتى الآن فوائد فيتامينات D وC والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم في تقوية الاستجابة المناعية ضد "كوفيد-19". لكن الدراسات حول فيتامين B6 يمكن اعتبارها نادرة في الغالب.

وتأمل عالمة الغذاء ثانوتشابورن كومرونغسي أن تكون ورقتهم المنشورة في مجلة Frontiers in Nutrition هي الخطوة الأولى لإظهار إمكانات فيتامين B6 في تقليل احتمالات حدوث عواصف خلوية.

وقالت كومرونغسي، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات العليا المتكاملة بجامعة هيروشيما العلوم من أجل الحياة: "بالإضافة إلى غسل يديك، يعد الطعام والتغذية من بين خطوط الدفاع الأولى ضد عدوى "كوفيد-19". والغذاء هو أول دواء لدينا والمطبخ هو أول صيدلية لنا".

وأضافت: "في الآونة الأخيرة، نشر العديد من العلماء أوراقا بحثية تتعلق بدور النظام الغذائي والعناصر الغذائية في الحماية من كوفيد-19. ومع ذلك، فإن القليل جدا من العلماء يهتمون بالدور المهم لفيتامين B6".

وأشارت هي وزملاؤها في ورقتهم البحثية إلى أدلة متزايدة تظهر أن فيتامين B6 يمارس تأثيرا وقائيا ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري عن طريق قمع الالتهاب والالتهاب والأكسدة والإجهاد الكربوني.

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وقالوا إن فيروسات كورونا والإنفلونزا من بين الفيروسات التي يمكن أن تسبب إصابات رئوية مميتة والوفاة بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت كومرونغسي أن الجلطة (تخثر الدم) وعاصفة السيتوكين (الالتهاب المفرط) قد تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بشدة "كوفيد-19".

وتحدث عواصف السيتوكين عندما ينتقل الجهاز المناعي إلى مستوى مفرط ويبدأ في مهاجمة حتى الخلايا السليمة.

وفي الوقت نفسه، يمكن لجلطات الدم المرتبطة بـ"كوفيد-19" أن تسد الشعيرات الدموية وتضر بالأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين والكبد والكلى.

ويعد فيتامين B6 من العناصر الغذائية المعروفة المضادة للتخثر والالتهابات. ويرتبط النقص في هذا الفيتامين أيضا بوظيفة المناعة المنخفضة وزيادة التعرض للعدوى الفيروسية.

وأوضحت كومرونغسي: "فيتامين ب 6 له علاقة وثيقة بجهاز المناعة. تنخفض مستوياته دائمًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب. يمكننا أن نرى من الأخبار أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بـ COVID-19".

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"وبالتالي ، فإن محاولتنا في هذه الورقة هي إلقاء الضوء على المشاركة المحتملة لفيتامين B6 في تقليل شدة COVID-19."

قالت الأستاذة المشاركة إنها تتطلع إلى التجارب السريرية التي من شأنها أن تختبر فرضيتها.

"من الأهمية بمكان فحص ما إذا كان فيتامين B6 يمارس الحماية ضد أنواع جديدة من العدوى الفيروسية والالتهاب الرئوي التي ستواجهها في المستقبل. في الوقت الحالي، هناك القليل من المعلومات المتعلقة بالدور الوقائي للعناصر الغذائية ضد الالتهاب الرئوي وأمراض الرئة".

المصدر: medicalxpress