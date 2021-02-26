فايزر/BioNTech تطلق تجربة نوعية في إطار تعزيز المناعة ضد تحوّرات فيروس كورونا!

قالت فايزر وBioNTech في بيان يوم الخميس إنها ستطلق تجربة جديدة للقاح "كوفيد-19" لمعرفة ما إذا كانت الجرعة الثالثة ستعمل كمعزز فعال ضد المتغيرات الناشئة للفيروس.

وستستخدم الدراسة مشاركين من تجربة أمريكية حالية، والذين سيُعطون جرعة معززة من اللقاح الحالي بين ستة إلى 12 شهرا بعد تلقي نظام الجرعتين الأولي.

ووفقا للبيان، سيتلقى 144 مشاركا في المرحلة الأولى من فئتين عمريتين جرعة ثالثة - الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-55 و65-85. وسيُراقب جميع المشاركين في التجربة لمدة تصل إلى عامين.

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وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، خلال مقابلة مع شبكة NBC: "نعتقد أن الجرعة الثالثة سترفع استجابة الجسم المضاد من 10 إلى 20 ضعفا".

وفي بيانه السابق، قال بورلا إن فايزر لم تر أي دليل يشير إلى أن لقاحها الفعال بنسبة 95%، أقل فعالية ضد المتغيرات الجديدة.

ومع ذلك، أضاف أن الدراسة ضرورية لفهم سلامة جرعة ثالثة ومناعة ضد المتغيرات الجديدة.

ويوم الخميس، أعلنت شركة فايزر أيضا أنها ستجري تجارب سريرية لنسخة معدلة من لقاح mRNA ضد المتغيّر B.1.351، الذي حُدد لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وأكدت فايزر أنها تجري محادثات مع المنظمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) على التوالي، حول الخطط.

وطلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الشركات المصنعة يوم الاثنين، الاستعداد لأنواع جديدة من الفيروس، بما في ذلك عن طريق اختبار اللقاحات المعدلة على أولئك الذين حُقنوا بالفعل، وأولئك الذين لم يتلقوا الجرعات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضا إن المناقشات جارية حول ما إذا كان من الممكن، في المستقبل، الموافقة على اللقاحات المعدلة دون الحاجة إلى دراسات إكلينيكية.

المصدر: RT