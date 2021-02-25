الكشف عن أولى علامات النوع الثاني من مرض السكري

كشفت الدكتورة ماريا بريليبسيان، أخصائية الغدد الصماء، العلامات الأولى للنوع الثاني لمرض السكري، وكيفية تخفيض خطر الجلطة الدموية، وأمراض القلب والكلى والعيون.

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وتشير مجلة Medical News Today، إلى أن هذه العلامات هي:

كثرة التبول - تحاول الكلى عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، إخراج السكر الزائد من الجسم، عن طريق تصفية الدم، وهذا يؤدي إلى كثرة التبول، وخاصة في الليل.

العطش الشديد- يتسبب التبول المتكرر الضروري لتخفيض مستوى السكر في الدم، بفقدان الجسم للسوائل، وهذا يؤدي مع مرور الوقت، إلى جفاف الجسم، ما يتطلب تناول كمية كبيرة من الماء لتعويضها.

الجوع المستمر- يعتبر الشعور بالجوع دائما، من العلامات الأولى للنوع الثاني من السكري. وكذلك يمكن أن يشعر الشخص بالإرهاق الشديد، نتيجة انخفاض مستوى السكر بالدم. وظهور البقع الداكنة على الجلد في منطقة الرقبة و الإطين والفخذين، ما يشير إلى الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

ضبابية الرؤية- يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين، وضبابية الرؤية. ومع مرور الوقت تضعف الرؤية كثيرا.

بطء التئام الجروح- عندما يكون مستوى السكر مرتفعا في الدم ، تتضرر الأعصاب والأوعية الدموية، ما يسبب اضطراب تدفق الدم. لذلك تطول فترة التئام الجروح.

المصدر: نوفوستي