تقلص حجم الخصيتين قد يكون علامة تحذيرية لحالة صحية مقلقة!

يُعرف مرض الكبد الدهني بأنه اختلاط مزمن يتسم بتراكم الدهون في الكبد، وإذا تُرك دون علاج، فقد يتسبب في تعرض الجسم لتغييرات مزعجة، مثل تقلص الخصيتين.

وهناك نوعان رئيسيان من مرض الكبد الدهني - الكحولي وغير الكحولي.

وفي البداية، قد لا تظهر عليك أعراض، ولكن مع تقدم الحالة، قد تصبح مريضا جدا.

ووفقا لـBupa، يمكن أن يتسبب الضرر المتفاقم في تغيرات هرمونية، مثل تقلص الخصيتين.

ويوضح الموقع الصحي، أن الخصيتين قد تصغران عند الرجال وقد تُصاب أنسجة الثدي وتعاني النساء من فترات حيض غير منتظمة.

وتشمل العلامات الخطيرة الأخرى:

• حكة في الجلد.

• اصفرار بشرتك أو بياض عينيك (اليرقان).

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• احمرار على راحتي يديك.

• تساقط الشعر.

• تورم في البطن والساقين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن دون قصد.

• الكدمات والنزيف بسهولة.

• الشعور بالارتباك وصعوبة التركيز وتذكر الأشياء.

ووفقا لـ NHS، غالبا ما يُشخّص مرض الكبد الدهني إذا نتج عن اختبار الدم المسمى اختبار وظائف الكبد، نتيجة غير طبيعية مع استبعاد حالات الكبد الأخرى، مثل التهاب الكبد.

ولكن تحاليل الدم لا تكشف دائما مرض الكبد الدهني. كما توضح NHS، أنه يمكن رصد الحالة أيضا أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية لبطنك.

ولا يعرف الخبراء بالضبط سبب تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك، يرتبط مرض الكبد الدهني بعوامل نمط الحياة السيئة.

ووفقا لمايو كلينك، يرتبط مرض الكبد الدهني بما يلي:

• زيادة الوزن أو السمنة.

• مقاومة الأنسولين، حيث لا تمتص الخلايا السكر استجابة لهرمون الأنسولين.

• ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يشير إلى الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري النوع الثاني.

• ارتفاع مستويات الدهون، وخاصة الدهون الثلاثية في الدم.

ولعلاج الحالة، ينبغي التوقف عن شرب الكحول إذا كنت مصابا بمرض الكبد الدهني الكحولي.

المصدر: إكسبريس