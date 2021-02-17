علماء يكشفون ما يفعله النظام الغذائي في الواقع لعملية التمثيل الغذائي!

عندما يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي محدد، تظهر الأبحاث أن غالبية الناس سيستعيدون بعض الوزن الذي فقدوه، إن لم يكن معظمه

في حين أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى استعادة الوزن، فإن بعض الادعاءات الشائعة على الإنترنت هي أن اتباع نظام غذائي يدمر عملية الأيض بشكل دائم. ولكن في حين أنه من الصحيح أن اتباع نظام غذائي يبطئ عملية التمثيل الغذائي، فإنه يحسن أيضا عملية التمثيل الغذائي بعدة طرق إيجابية.

وعندما نتحدث عن التمثيل الغذائي، فإننا نشير عادة إلى معدل التمثيل الغذائي الخاص. وهذا هو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الراحة. وبالطبع، كلما زاد نشاطنا، زاد حرق السعرات الحرارية.

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ومن أجل إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي، يجب أن تستهلك سعرات حرارية أقل مما تستخدم. وهذا يجبر الجسم على استخدام مخازن الطاقة الخاصة به - مثل الدهون - لمواجهة النقص. وسيتغير معدل الأيض أيضا نتيجة لذلك.

ويؤدي فقدان الأنسجة الخالية من الدهون (العضلات) عند اتباع نظام غذائي - الذي يحرق نحو 15-25 سعرا حراريا لكل كيلوغرام كل يوم - إلى تقليل معدل الأيض أثناء الراحة، ما يعني أنك تحتاج إلى سعرات حرارية أقل مما كنت عليه في السابق. ولكن الجسم أيضا يبطئ عمدا عملية التمثيل الغذائي للحفاظ على مخزون الطاقة وتقليل فقدان الوزن.

وأوضح كل من آدم كولينز، زميل التدريس الرئيسي في التغذية، وأويف إيغان، باحث دكتوراه النمذجة الرياضية لفقدان الوزن، "جامعة ساري"، أنه عندما يستشعر الجسم مخزون الدهون المستنفد، فإنه يؤدي إلى توليد حرارة تكيفية، وهي عملية تقلل من معدل الأيض أثناء الراحة - وقد تعيق فقدان الوزن على الرغم من اتباع نظام غذائي صارم.

ويمكن أن يبدأ التوليد الحراري التكيفي في غضون ثلاثة أيام من بدء نظام غذائي، ويُقترح الاستمرار في ذلك بعيدا عن اتباع نظام غذائي - حتى إعاقة الحفاظ على الوزن وتفضيل استعادة الوزن.

وشوهد أحد الأمثلة على تأثير التوليد الحراري التكيفي في دراسة نشرت عام 2016 على نطاق واسع، والتي نظرت في المتسابقين السابقين في برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي The Biggest Loser.

وأظهرت أن المشاركين شهدوا انخفاضا كبيرا في معدل الأيض، حتى بعد عدة سنوات من فقدان الوزن الأولي. واحتاج المشاركون إلى تناول ما يصل إلى 500 سعرة حرارية أقل من المتوقع يوميا.

وأظهرت دراسات أخرى أيضا تباطؤا في التمثيل الغذائي مع فقدان الوزن، ولكن مع انخفاضات أقل بكثير (حوالي 100 سعرة حرارية أقل يوميا للحفاظ على الوزن). ومع ذلك، هناك قدر أقل من اليقين فيما إذا كان هذا التباطؤ مستمرا بمجرد استقرار الوزن.

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ويبدو أن الأبحاث تظهر أن معظم توليد الحرارة التكيفي يحدث في مرحلة النظام الغذائي الفعلية كاستجابة مؤقتة لمقدار الوزن المفقود. وبشكل عام، ليس لدينا دليل قاطع يدعم فكرة أن معدل الأيض يظل بطيئا على المدى الطويل (أكثر من عام بعد النظام الغذائي).

تجدر الإشارة إلى أن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر على معدل الأيض، لذا فإن التغييرات التي تطرأ عليها بعد اتباع نظام غذائي قد تختلف من شخص لآخر. وعلى سبيل المثال، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على وجبات الصيام أن معدل الأيض ينخفض ​​بالفعل نتيجة لذلك - ولكن أولئك الذين لديهم أكبر انخفاض في معدل الأيض كان لديهم بالفعل معدل استقلاب أعلى.

ويمكن أن يؤثر الإفراط في تقدير معدلات الأيض في بداية الدراسة، أو الأخطاء في التنبؤ، بمعدل الأيض بعد فقدان الوزن، على نتائج الدراسة.

ومن المتفق عليه أن معدل الأيض يتباطأ بسبب فقدان الوزن، جراء تناقص حجم الجسم وكوسيلة للحفاظ على الأنسجة الرئيسية واحتياطيات الوقود. ولكن لا يوجد إجماع حاليا على مدى تباطؤها.

ومع ذلك، فإن انخفاض معدل التمثيل الغذائي هو مجرد تغيير واحد يحدث مع فقدان الوزن.

وعندما نفقد الوزن، فإن التغيير الرئيسي الذي نراه هو انخفاض الدهون في الجسم. وهذا الانخفاض هو في الواقع تقلص حجم الخلايا الدهنية - فهي لا تختفي في الواقع. ويشير هذا التقلص في الخلايا الدهنية إلى إفراغ مخزون الوقود في الجسم، ما يتسبب في انخفاض هرمون اللبتين.

وعادة ما يثبط اللبتين الشهية ويزيد من معدل الأيض - ولكن عندما تنخفض مستويات اللبتين، يتباطأ معدل الأيض ويتفاقم الجوع.

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وتفرز القناة الهضمية أيضا عددا أقل من الإنكريتين (الهرمونات التي تنظم الشهية) عندما نفقد الوزن، والذي يمكن أن يستمر إلى ما بعد اتباع نظام غذائي. وقد يجعلنا انخفاض هرمون اللبتين وانخفاض كمية إنكريتين، نشعر بالجوع ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وعندما تتقلص الخلايا الدهنية، فإنها تكون قادرة على امتصاص الجلوكوز وتخزين الدهون بشكل أكثر كفاءة للمساعدة في استعادة الوقود المفقود. وينتج جسمك أيضا المزيد من الخلايا الدهنية بحيث يمكنك تخزين المزيد من الدهون في المستقبل للتعامل بشكل أفضل مع "أزمة" السعرات الحرارية في المرة التالية التي تحدث فيها.

ولكن على الرغم من التناقض الذي يبدو عليه الأمر، فإن كل هذه التغييرات تؤدي في الواقع إلى استقلاب أكثر كفاءة وأكثر صحة في نهاية المطاف.

وعلى سبيل المثال، تعتبر الخلايا الدهنية الأصغر أفضل لصحتنا، حيث أن الخلايا الدهنية "المريضة" المتضخمة لا تعمل بشكل جيد في التخلص من فائض السكر والدهون. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم، ما يزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا فإن اتباع نظام غذائي لا يفسد عملية الأيض من الناحية الفنية بل يحسنها، من خلال مساعدتها على العمل بشكل أفضل ولكن من دون رعاية، يمكن لهذا التحسن الأيضي أن يتآمر ضدك لاستعادة وزنك، بل وحتى تجاوز وزنك الأصلي.

وتشير الدراسات إلى أن التمرين (أو النشاط البدني ببساطة) قد يكون إحدى الطرق لمنع استعادة الوزن، من خلال تحسين قدرتنا على الحفاظ على وزننا، ويمكن أن يقلل من تباطؤ التمثيل الغذائي. ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضا في تنظيم الشهية وحرق الوقود على المدى القصير، وقد تجعل فقدان الوزن أكثر استدامة على المدى الطويل.

المصدر: ساينس ألرت