كشف خطورة عقار مضاد للالتهابات

كشف تقرير صادر عن خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، أن 1% من المرضى الذين يتناولون عقار الإيبوبروفين المسكن للألم والمضاد للالتهابات، يعانون من آثار جانبية.

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وتشير Express إلى أن عقار الإيبوبروفين ينتج على شكل أقراص ومراهم وغيرها. وعند استخدامه على الجلد تكون ردود الفعل السلبية أقل من تناوله عن طريق الفم. ويشكل الصداع والدوخة والغثيان واضطراب المعدة، أكثر الآثار الجانبية الناتجة عن تناول إيبوبروفين.

ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يسبب الإيبوبروفين آثارًا جانبية خطيرة. لذلك يجب فورا الاتصال بالطبيب.

أولا، يدل البراز الأسود اللون، وظهور الدم في القيء ، إلى نزيف في المعدة.

وثانيا، يشير تورم الكاحلين، وظهور دم في البول أو صعوبة التبول، إلى وجود مشكلة في الكلى.

ثالثا، ظهور ألم في الصدر أو البطن.

رابعا، ضيق التنفس.

ونادرا ما يسبب الحساسية.

ويجب على المريض عند ظهور أي من هذه الأعراض الجانبية مراجعة الطبيب لاستبدال ذلك العقار، بآخر.

المصدر: نوفوستي