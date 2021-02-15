مواد غذائية لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني عن المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض الكوليسترول الضار. و العوامل المسببة لاحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

إقرأ المزيد



ويشير الدكتور مياسنيكوف، إلى أن الأطباء عادة يصفون أدوية ستاتينية خاصة - لتخفيض مستوى الكوليسترول الضار (السيء) في الدم. ولكن يمكن بلوغ نفس النتائج عن طريق تغيير النظام الغذائي. وينصح بتناول مواد غذائية تحتوي على دهون صحية تركيبها مشابه للستاتين.

ويقول مياسنيكوف، "الأرز البري والمكسرات والمأكولات البحرية وزيت بذور الكتان والثوم كلها عوامل تخفض مستويات الكوليسترول في الدم".

ويضيف، كما أن النشاط البدني أو تناول النبيذ الأحمر بجرعات صغيرة يزيد من الكوليسترول المفيد "الجيد".

وحول العوامل الرئيسية المسببة لاحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، يقول، "عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية هي الوزن الزائد، والسكري، والتمثيل الغذائي للدهون".

ويشير الدكتور، إلى أن السمنة هي العامل الثاني بعد التدخين المسبب للسرطان. لأن الوزن الزائد يؤدي إلى عدم الحساسية للأنسولين، التي هي من أسباب السرطان الأساسية.

ويضيف، يعاني من السمنة حاليا في العالم 2.6 مليار إنسان، وهذا يعادل حوالي 40% من سكان الأرض.

المصدر: نوفوستي