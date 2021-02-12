معهد "غاماليا" يطلق تقنية جديدة للتعامل السريع مع طفرات كورونا

أعلن المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية "غاماليا"عن إطلاق تقنية جديدة من شأنها تسريع إنتاج لقاحات ضد وباء كورونا في حالة الطفرات السريعة في جينوم الفيروس.

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وصرّح مدير المعهد الذي أنتج لقاح "سبوتنيك V"، ألكسندر غينسبرغ، بأن "المعهد قد أطلق التقنية التي من شأنها أن تجعل من الممكن ابتكار مستحضرات لقاح بسرعة ونجاعة كبيرتين إذا بدأ فيروس كورونا في التغير بسرعة".

هذا وقد أكد كبير المتخصصين في معهد "غاماليا"، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أيا من طفرات فيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "غاماليا" أنتج لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي