انتفاخ المعدة قد يكون علامة على انخفاض مستويات فيتامين ضروري للجسم!

يؤدي فيتامين B12 عددا من الأدوار المحورية في الجسم المسؤولة عن كل من العمليات الجسدية والعقلية.

ويقوم بدوره في دعم الجهاز العصبي، الذي ينقل الإشارات بين الدماغ وبقية الجسم، بما في ذلك الأعضاء الداخلية. وربما يكون انتفاخ معدتك مؤشرا على أن مستويات B12 منخفضة جدا.

وقد يكون من المفاجئ أن يؤدي نقص فيتامين B12 في النظام الغذائي لشخص ما، إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات، وفقا لموقع LiveStrong الطبي.

ويمكن أن يسبب أيضا مجموعة من المشكلات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء وحرقة المعدة والإمساك أو الإسهال وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

ولحسن الحظ، من الممكن زيادة فيتامين B12 من خلال الأطعمة والمكملات والحقن الموصوفة، والتي قد تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ الذي يمكن أن يسببه نقص فيتامين B12.

ووفقا لـ NHS، تشمل المصادر الجيدة لفيتامين B12 ما يلي:

• اللحوم.

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• سمك السلمون وسمك القد.

• الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

• البيض.

ويمكن أن تشمل أعراض نقص الفيتامين الجهاز الهضمي، مثل انتفاخ البطن، وفقا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NIH).

ويوضح: "تشمل هذه الأعراض الغثيان والقيء والحرقة وانتفاخ البطن والغازات والإمساك أو الإسهال وفقدان الشهية وفقدان الوزن. وتضخم الكبد هو عارض آخر".

وتشرح المعاهد الوطنية للصحة بعض العلامات والأعراض الأخرى لنقص فيتامين B12.

وتنصح: "نقص فيتامين B12 قد يؤدي إلى تلف الأعصاب. ويمكن أن يسبب ذلك وخزا وتنميلا في اليدين والقدمين، وضعفا في العضلات، وفقدانا لردود الفعل. وقد تشعر أيضا بعدم الاستقرار وتفقد توازنك وتواجه صعوبة في المشي. ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى ضعف العظام وقد يؤدي إلى كسور في الورك. ويسبب الارتباك والخرف والاكتئاب وفقدان الذاكرة".

وتشمل الأعراض الأخرى: الشعور بالتعب الشديد وضيق التنفس حتى بعد القليل من التمارين، وخفقان القلب، والصداع وانخفاض الشهية.

لماذا يصاب بعض الناس بنقص في B12؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل شخصا ما لا يحصل على ما يكفي من فيتامين B12، ولكن السببين الأكثر شيوعا هما النظام الغذائي وفقر الدم الخبيث.

المصدر: إكسبريس