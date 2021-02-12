دراسة تكشف عن عقار قد "يغيّر قواعد اللعبة" في مكافحة السمنة ويكبح الشهية!

وجدت دراسة بارزة أن عقارا يستخدم لعلاج مرضى السكري النوع 2، فعال أيضا في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن.

وأعطي عقار semaglutide، الذي يباع تحت الأسماء التجارية Ozempicand Rybelsus، للبالغين بمتوسط ​​مؤشر كتلة الجسم 38.

ومُنحت جرعة 2.4 ملغ مرة واحدة في الأسبوع، عن طريق حقنة تحت الجلد، مثل حقنة الأنسولين. وفقد أكثر من ثلث (35%) الأشخاص الذين تناولوا الدواء، أكثر من خمس وزن الجسم الإجمالي.

وخسر ثلاثة أرباع (75%) من الأشخاص الذين تناولوا semaglutide، أكثر من 10% من وزن أجسامهم.

ويقول الباحثون إن النتائج غيرت قواعد اللعبة لأنه يمكن تحقيق فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى جراحة لولا ذلك.

ومن بين أولئك الذين تناولوا semaglutide، كان متوسط ​​فقدان الوزن 15.3 كغ، مع انخفاض في مؤشر كتلة الجسم ناقص 5.54.

ولاحظت مجموعة الدواء الوهمي أن متوسط ​​فقدان الوزن 2.6 كغ، مع انخفاض في مؤشر كتلة الجسم ناقص 0.92، أي أقل بخمس مرات من أولئك الذين يستخدمون الدواء.

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ولقيت النتائج ترحيبا لقدرتها على تحسين صحة الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وتمت الموافقة بالفعل على Semaglutide للاستخدام البشري، ولكن عادة يُوصف لمرضى السكري بجرعة 1 ملغ. وآخر دراسة semaglutide هي حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب بجرعة زائدة قدرها 2.4 ملغ.

ومع أدلة من هذه التجربة، قُدّم semaglutide للموافقة التنظيمية كعلاج للسمنة إلى المعهد الوطني للتميز السريري (NICE) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ويعمل الدواء عن طريق اختطاف نظام تنظيم الشهية في الجسم في الدماغ، ما يؤدي إلى تقليل الجوع وتناول السعرات الحرارية.

وجُنّد ما يقرب من 2000 شخص للدراسة من 16 دولة، امتدت لأكثر من عام وبدأت في خريف 2018.

وقالت راشيل باترهام، أستاذة السمنة والسكري والغدد الصماء في جامعة كاليفورنيا، والتي قادت البحث: "تمثل نتائج هذه الدراسة إنجازا كبيرا لتحسين صحة الأشخاص الذين يعانون من السمنة. وثلاثة أرباع (75%) من الأشخاص الذين تناولوا 2.4 ملغ semaglutide، فقدوا أكثر من 10% من وزن أجسامهم وأكثر من الثلث فقدوا أكثر من 20%. ولم يقترب أي دواء آخر من إنتاج هذا المستوى من فقدان الوزن - هذا حقا يغير قواعد اللعبة. ولأول مرة، يمكن للناس أن يحققوا من خلال الأدوية ما كان ممكنا فقط من خلال جراحة إنقاص الوزن".

وخسر المشاركون العاديون في التجربة 15.3 كغ، وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة New England Medicine.

وترافق ذلك مع انخفاض في محيط الخصر ودهون الدم وسكر الدم وضغط الدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وأبلغ بعض المشاركين عن آثار جانبية للدواء بما في ذلك الغثيان الخفيف إلى المتوسط ​​والإسهال التي كانت عابرة، وتم حلها بشكل عام دون توقف دائم عن الدراسة.

ويقول الدكتور بابتيست لوران، من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، والذي لم يشارك في الدراسة، إن هذا سيحتاج إلى مراقبة دقيقة.

ويضيف: "نحتاج أيضا إلى فهم أفضل لما يحدث بمجرد توقف العلاج، وما إذا كان يمكن تناوله لفترة زمنية أقصر".

المصدر: ديلي ميل