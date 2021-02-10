الهيئة الأمريكية المسؤولة عن الأدوية تسمح باستخدام مشترك لعقارين في علاج حالات محددة من "كوفيد -19"

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاستخدام المشترك لدوائين في حالات الطوارئ لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة لعدوى كورونا.

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واعتمدت الهيئة الأمريكية المختصة الاستخدام المشترك في حالات الطوارئ لاثنين من عقاقير شركة الأدوية الأمريكية "Eli Lilly"، اللذين جرى تحضيرهما على أساس أجسام مضادة وحيدة النسيلة، بهدف علاج عدوى كورونا.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان بالخصوص بالاستخدام المشترك للدوائين "bamlanivimab" و"etesevimab" في علاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من "كوفيد – 19"، للمرضى البالغين والأطفال بعمر 12 عاما وما فوق، والذين لا يتعدى وزنهم 40 كيلوغراما، ممن تأكدت إصابتهم بفيروس "سارس – كوف – 2"، ويوجد تهديد كبير لتحول إصابتهم بـ"كوفيد – 19" إلى حالة حرجة.

وأوضحت الإدارة الأمريكية المعنية بالغذاء والدواء أن هذين الدوائين يوصى بهما أيضا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر ويعانون من أمراض مزمنة محددة.

وأفيد في هذا الشأن بأن التجارب السريرية للاستخدام المشترك لهذين الدوائين أثبتت قدرتهما على خفض حالات الدخول إلى المستشفى والوفيات بشكل كبير، وبلغت فعالية الاستخدام المشترك لهما 70%.

ولفتت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنها تواصل دراسة مستوى سلامة وفعالية استخدام هذا العلاج التجريبي في علاج "كوفيد – 19"، مشيرة إلى أن المضاعفات الجانبية للعقارين تتمثل في الغثيان والدوخة والحكة وطفح جلدي.

المصدر: تاس