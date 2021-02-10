سبع علامات للجلطة الدماغية الصامتة

كشفت الدكتورة أمينة دولوفا، الأخصائية الروسية في أمراض الأعصاب عن 7 علامات للجلطة الدماغية الصامتة.





وتقول الدكتورة، في حديث لصحيفة "ارغومينتي أي فاكتي"، "الجلطة الدماغية الصامتة هي حدوث اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية، التي لا تُظهر الأعراض التقليدية للجلطة الدماغية الحادة، وتشخص عادة بأثر رجعي استنادا إلى بيانات التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".

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وتضيف الأخصائية موضحة، ولكن هناك علامات تشير إلى الجلطة الدماغية الصامتة، وتنصح بالانتباه إلى العلامات المدرجة أدناه، التي قد تدل عليها.

- شعور مفاجئ بالدوخة.

- اضطراب المشي.

- مشكلات بصرية.

- تطور الحول.

-عدم وضوح الكلام.

- عدم تناظر جانبي الوجه.

- شعور بالخدر وضعف في الأطراف.

وتؤكد الأخصائية على أنه عند ظهور هذه العلامات، من الضروري مراجعة الطبيب المختص، الذي بعد إجراء الفحص اللازم يؤكد أو ينفي حدوث الجلطة الدماغية الصامتة.

المصدر: نوفوستي