نوع من الشاي "يمنع" السرطان ويعزز صحة القلب وفقدان الوزن!

بحث كثيرون لعدة قرون عن سر حياة أطول، من الإقلاع عن التدخين إلى الحد من تناول الكحول، وهناك العديد من الطرق للمساعدة في إطالة عمر الفرد.

ويعد شرب المزيد من الشاي نهجا صحيا آخر، وخاصة شاي "رويبوس" الذي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، ويعزز صحة القلب وفقدان الوزن وزيادة طول العمر.

وتشمل الفوائد الصحية لشاي "رويبوس": دعم صحة القلب والوقاية من السرطان وإدارة مرض السكري والوقاية منه، ودعم الهضم الصحي ومكافحة الالتهابات، وتعزيز قوة العظام ودعم فقدان الوزن، وإبطاء عملية الشيخوخة وعلاج ضغط الدم ودعم صحة الجلد ومكافحة قشرة الرأس، ودعم صحة الكلى.

وأجرت كلية الطب الكوري دراسة متخصصة، ووجدت أن شاي "رويبوس" له تأثير إيجابي على صحة القلب، حيث يساعد في الحفاظ على توازن مستويات الهرمونات ويمنع إفراز الهرمونات المفرطة من الغدة الكظرية، وهذا يساعد أيضا على منع ارتفاع ضغط الدم.

ويحتوي شاي "رويبوس" على nothofagin وaspalathin، وهي مركبات كيميائية قوية معروفة لتهدئة الالتهاب في الأوعية الدموية، وتعمل كموسع للأوعية.

ويقال إن الشاي يساعد أيضا في الوقاية من السرطان لأنه يحتوي على مادة الكيرسيتين، وهو مركب كيميائي نباتي يُعطى في شكل كبسولات للمرضى الذين يعانون من السرطان.

إقرأ المزيد

ويعزز شاي "رويبوس" صحة الخلايا ونموها ويحارب خلايا الجذور الحرة، إلى جانب إصلاح الحمض النووي الخاص بك.

ويمكن أن يساعد في إنتاج الأجسام المضادة التي تجعل جهاز المناعة أقوى.

ويرتبط "رويبوس" بفوائد صحية بسبب مستوياته العالية من مضادات الأكسدة المعززة للصحة، والتي تشمل الأسبالاثين والكيرسيتين.

وقد تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقق من الجذور الحرة ومضادات الأكسدة وكيف تساعد في الصحة العامة.

وأشارت الدراسة إلى أنه "عندما لا يمكن القضاء على كمية زائدة من الجذور الحرة تدريجيا، فإن تراكمها في الجسم يولد ظاهرة تسمى الإجهاد التأكسدي.

وتلعب هذه العملية دورا رئيسيا في تطور الأمراض المزمنة والتنكسية مثل السرطان واضطرابات المناعة الذاتية والشيخوخة وإعتام عدسة العين والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض التنكسية العصبية.

ويوجد في جسم الإنسان العديد من الآليات لمواجهة الإجهاد التأكسدي، من خلال إنتاج مضادات الأكسدة، والتي إما تُنتج بشكل طبيعي في الموقع، أو تُوفّر خارجيا من خلال الأطعمة و/أو المكملات.

ويبدو أن شرب شاي "رويبوس" له آثار مفيدة على ضغط الدم عن طريق تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، الذي يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

كما أن المحتوى العالي من الفلافانول في شاي "رويبوس"، يدعم أيضا نظام القلب والأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فضلا عن تأثيره الإيجابي على دهون الدم، بما في ذلك الكوليسترول.

وفي دراسة أجريت على 17 شخصا، أدى شرب شاي "رويبوس" إلى تثبيط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين بعد 30-60 دقيقة من تناوله.

وقال الكيميائي والعالم في مجال الشاي، الدكتور تيم بوند: "هناك أيضا دليل على أن "رويبوس" يساعد على حماية خلايا الجسم من الأكسدة".

ويحتوي شاي "رويبوس" أيضا على معادن أساسية لتقوية العظام بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم - وهي جزء لا يتجزأ من صحة العظام. ويمكن أن يساعد أيضا في تقليل احتمالية تدهور وظائف المخ.

المصدر: إكسبريس