سوريا.. حالة شفاء نادرة من كورونا

شهد أحد المشافي السورية حالة شفاء نادرة من فيروس كورونا لمريض كان قد خضع لعملية قلب مفتوح، ويعاني عددا من الأمراض.

وذكرت وزارة الصحة السورية أن المريض قاسم الرهبان (63 عاما) دخل مشفى ممدوح أباظة في مدينة القنيطرة، وهو يعاني من ضيق تنفس وسعال جاف وترفع حروري ووهن عام ونقص أكسجة بنسبة 78 في المئة.

وأضافت أن المريض كان يعاني من الضغط، والسكري، وضخامة البروستات، ولديه سابقة جراحية إذ خضع لعملية قلب مفتوح (مجازات إكليلية).

💢قصـة شفـاء مـن فيروس كـورونـا💢 لحيـاتنـا راجعيـن بالـوعـي مكمليـن بالإرادة والعزيمـة ننتصـر علـى المـرض السيـد قـاسـم... تم النشر بواسطة ‏مستشفى الشهيد ممدوح أباظة‏ في الجمعة، ٥ فبراير ٢٠٢١

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كورونا حتى تماثل المريض للشفـاء بعـد 12 يـوما من قبوله في قسم العزل وارتفاع نسبـة الأكسجة إلـى 92%، ليتخرج من المشفى.

وذكر مقربون من المريض لـ RT أن المريض تماثل للشفاء دون أن يتعرض لأي مضاعفات قلبية، وأشاروا إلى أن البروتوكول العلاجي الذي خضع له هو ذاته المطبق هو من وزارة الصحة، ويتضمن بداية الأكسجة، ثم مميعات الدم، إضافة لدواء الأذيثرومايسين والصاد الحيوي الوريدي، والديكساميتازول، مع المراقبة المستمرة والتحاليل.

المصدر: RT