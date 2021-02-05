تقرير يكشف أكثر أنواع السرطان انتشارا

أظهرت نتائج المسح العالمي لأمراض السرطان الذي شمل 185 دولة، أن من بين 36 نوعا من أمراض السرطان الأكثر انتشارا، احتل سرطان الثدي الأنثوي المرتبة الأولى .



وتشير مجلة جمعية السرطان الأمريكية A Cancer Journal for Clinicians، إلى أن هذه النتيجة تشير إلى أن سرطان الثدي تجاوز انتشار سرطان الرئة الذي كان يحتل المرتبة الأولى سابقا.

ويكشف تقرير جمعية السرطان الأمريكية ACS والوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC، مؤشر الإصابات والوفيات بالسرطان على مستوى العالم، حسب الجنس والمنطقة الجغرافية ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي. كما يناقش عوامل الخطر وآفاق الوقاية من عشرة أنواع للسرطان الأكثر انتشارا، التي تمثل أكثر من 60% من الإصابات المشخصة حديثا، وسببا لأكثر من 70% من الوفيات.

إقرأ المزيد

ويشير التقرير، إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص من سكان العالم، يصاب خلال حياته بالسرطان، وأن كل واحد من أصل ثمانية رجال، وامرأة واحدة من أصل 11 أمرأة يموتون بسببه. وأن نسبة تشخيص سرطان الثدي الأنثوي من بين 2.3 مليون حالة، كانت 11.7% ، وسرطان الرئة- 11.4%، يليها سرطان القولون- 10% وسرطان البروستات- 7.3% وسرطان المعدة- 5.6%.

وإن ما يقلق الخبراء، هو ازدياد عدد الإصابات بسرطان الثدي في البلدان التي كان فيها تاريخي منخفض. ويقول مؤلفو التقرير، "أثرت التغيرات الكبيرة في نمط الحياة والبيئة، في زيادة عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مثل زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، تناول الكحول، تأخير الإنجاب، قلة الولادات، قصر فترة الرضاعة الطبيعية. وإن الانتشار المتزايد لهذه العوامل المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، يؤدي إلى تقليص التفاوت بعدد الإصابات بسرطان الثدي في دول العالم".

ويشير التقرير، إلى أن عدد الإصابات بسرطان الثدي في الدول التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية يعادل 29.7 لكل 100 ألف امرأة، في حين عدد الإصابات في الدول المتطورة يعادل 55.9 لكل 100 الف امرأة. ولكن عدد الوفيات بسرطان الثدي أعلى في الدول التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية ويعادل 15 لكل 100 ألف امرأة في حين في البلدان المتطورة هو 12.8 .

وتقول الدكتورة هيونا سونغ، "تشير النتائج السيئة في هذه البلدان، إلى تأخر مراجعة النساء للأطباء. لذلك من الضروري بذل الجهود من أجل تشخيص الإصابة بالمرض مبكرا، وتقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب".

وتجدر الإشارة، إلى أن سرطان الرئة احتل عام 2020 المرتبة الأولى بعدد الوفيات 1.8 مليون وفاة ن وهذا يعادل 18% من مجموع الوفيات بسبب السرطان، يليه سرطان القولون -9.4% وسرطان الكبد- 8.3% ، وسرطان المعدة-7.7% وسرطان الثدي الأنثوي- 6.9%.

ووفقا لتوقعات مؤلفي التقرير، ستشخص حوالي 28.4 مليون إصابة جديدة بالسرطان في عام 2040 ، وهذا أعلى بنسبة 47% من عدد الإصابات في عام 2020.

المصدر: نوفوستي