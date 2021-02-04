طبيب روسي يحذر من خطر الطرش والعمى نتيجة الإصابة بـ"كوفيد - 19"

قال طبيب المناعة الروسي د. فلاديسلاف جمتشوغوف، إن من أصابهم فيروس كورونا قد يواجهون مشاكل متعلقة بالسمع والبصر.

وأضاف أن الفيروس التاجي يصيب نقاط الضعف في جسم الإنسان، بما فيها الدماغ حيث يمكن أن يسبب مضاعفات متعلقة باضطرابات السمع والبصر.

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وقال إن هناك طرقا كثيرة لإصابة أعضاء الإنسان، بما فيها إثارة خلل في تبادل الأكسجين وإصابات الأوعية الدموية والأعصاب في كل الأعضاء والأجهزة.

وأوضح قائلا إن الفيروس التاجي يبحث عن نقاط الضعف في جسم الإنسان ويصيبها. ولا يتوقف مكان الإصابة على الفيروس فحسب بل وعلى الإنسان نفسه وأمراضه التي عانى منها في وقت سابق ولا يزال يعاني منها حاليا.

وهناك معلومات تشهد بأن الإنسان يمكن أن يصاب بالطرش أو اضطراب السمع حيث يسمع أصوات غريبة وهمية على سبيل المثال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا