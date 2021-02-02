4 أطعمة تساعد إضافتها إلى النظام الغذائي في حرق دهون البطن

تحتوي بعض الأطعمة على خصائص تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يمكنها المساعدة في حرق دهون البطن المخيفة.

وينصح الخبراء بإضافة المزيد من هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي الصحي للمساعدة في التخلص من الدهون الحشوية المزعجة، ومن بينها أربعة أطعمة أثبتت فعاليتها:

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- التونة:

التونة غذاء منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين. ونظرا لأن السمك خفيف جدا فهو منخفض جدا في الدهون.

والتونة هي واحدة من أكثر الخيارات شعبية بين لاعبي كمال الأجسام ونماذج اللياقة البدنية الذين يتمتعون بأجسام نحيفة للغاية مع الحد الأدنى من الدهون بما في ذلك الدهون الحشوية.

- توت العليق:

التوت مصدر كبير للألياف وهو عنصر غذائي أساسي يحسن الهضم ويساعد في التغلب على الانتفاخ.

وللحصول على أعلى محتوى من الألياف، يمكن الاختيار ما بين الفراولة أو التوت، لأن هذه الأنواع فعالة للغاية في تقليل دهون البطن.

ووفقا لبحث من جامعة ميشيغان، فإن اتباع نظام غذائي غني بالتوت الأزرق قد يغير طريقة تخزين الجسم ومعالجته للسكر للحصول على الطاقة، وفي الواقع يحارب دهون البطن.

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- البيض:

يوضح توبي أميدور، مؤلف كتاب The Greek Yoghurt Kitchen: "قارنت دراسة نُشرت في مجلة International Journal of Obesity، فقدان الوزن بعد وجبة الإفطار بالبيض مقارنة بوجبة إفطار تحتوي على سعرات حرارية مماثلة. ووجدت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا بيضتين في وجبة الإفطار أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقدوا وزنا أكبر بنسبة 65% وقللوا محيط الخصر بنسبة 34% مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبة إفطار مشابهة للسعرات الحرارية".

وأضاف: "البيض أيضا مصدر كبير للبروتين، والذي يعمل على منع الجوع والحد من الإفراط في تناول الطعام.

- البطيخ:

البطيخ ثمرة مرطبة غنية بالليكوبين الذي يزيد من مستويات الأرجينين في الجسم، وهو حمض أميني ثبت أنه يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون.

وفي الوقت نفسه، تساعد الفاكهة اللذيذة والعصارة الجسم على حرق الدهون وتساعد على بناء العضلات الهزيلة.

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والبطيخ غني بفيتامين C ويحتوي بالكاد على 100 سعر حراري، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية منخفضة السعرات الحرارية.

والصوديوم مساهم كبير في زيادة حجم المعدة وانتفاخها والبطيخ يساعد على التخلص من ذلك.

وعلاوة على إضافة المزيد من هذه الأنواع من الطعام إلى نظامك الغذائي، فإن إضافة المشي إلى روتينك اليومي سيساعد أيضا على حرق دهون البطن.

ووجد خبراء الصحة أن المشي 1.6 كيلومتر يحرق ما يقرب من 100 سعرة حرارية، حسب الجنس والوزن.

المصدر: إكسبريس