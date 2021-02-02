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التحديق من أعراض مرض لا علاج له

الصحة

التحديق من أعراض مرض لا علاج له
Globallookpress Kozera/imageBROKER.com
عدم الرمش قد يكون من أعراض مرض باركنسون
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وفقا لبيانات الجمعية الأوروبية لمرض باركنسون، قد يكون التحديق أحد أعراض هذا المرض.

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وتفيد Express استنادا إلى بيانات الرابطة الأوروبية، بأنه من الأعراض المبكرة وفقا للخبراء، هو أن الشخص لا يرمش خلال فترة طويلة. ويعود السبب في هذا،  إلى أن المرض يصيب الخلايا العصبية في الدماغ التي تتحكم بالعمليات الحركية.

ويشير الأطباء، إلى أنه بالإضافة إلى هذا، يجب الانتباه، إذا كانت حركة إحدى الذراعين غير متناسقة مع حركة الجسم عندما يسير الشخص بسرعة بطيئة. كما أن من أعراض المرض انحناء الظهر، والكتابة بحروف صغيرة والتنمل والوخز وألم في الرقبة أو الأطراف، وعند البعض قد يصبح الصوت ناعما.

وسبق أن أصبح معروفا، أن من العلامات المبكرة لمرض باركنسون، فقدان حاسة الشم.

ومرض باركنسون، مرض تنكسي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتطور ببطء. ولا يزال الطب الحديث عاجزا عن علاج هذا المرض. ولكن هناك طرق تمنع تطوره بما فيها التدخل الجراحي، الذي يسمح بتحسين حالة المريض كثيرا .

المصدر: نوفوستي

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