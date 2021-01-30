خبيرة تغذية تحذر من أطعمة ومشروبات معينة عند الفطور

حذرت أنجيليكا دوفال الأخصائية في التغذية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات صباحا، مشيرة إلى نتائج عكسية لها على الجسم.

وفي مقابلة إذاعية حذرت الخبيرة من مخاطر تناول السندويشات على الرغم من شعبيتها في روسيا.

وأوضحت أن جسم الإنسان الذي أفاق من نومه يحتاج إلى أغذية غنية بفيتامينات ومغذيات دقيقة.

أما إذا كان فطورنا من مواد تحتوي في الغالب على السكر والخمائر مثل الخبز الأبيض، سوف يضطر جسمنا إلى هضم هذا الطعام الثقيل وإخراج المواد الضارة بدلا عن تجديد موارده.

كما حذرت دوفال هواة القهوة من تناول هذا المشروب، موضحة أنهم في كثير من الأحيان يعانون من ضغط الدم الزائد.

كما ذكرت أن القهوة تؤثر على الجسم كمنشط خلال فترة قصيرة جدا، غير أنها تتسبب في انهيار طاقاته خلال معظم النهار وتجعل الإنسان يشعر بالنعاس.

لكن الأكثر ضررا في القهوة حسب الخبيرة، هو أنها تقمع الشعور بالجوع الأمر الذي يؤدي إلى "انفجار" هذا الشعور في المساء وبالتالي خلق مشاكل الوزن الزائد.

المصدر: نوفوستي