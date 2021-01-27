نتائج مؤقتة تظهر أن كوكتيل "ريجينيرون" للأجسام المضادة قد يكون فعالا في الوقاية من "كوفيد-19"

قالت شركة "ريجينيرون" إن النتائج المؤقتة من تجربة كوكتيل الأجسام المضادة أظهرت أن العلاج فعال في الوقاية من "كوفيد-19" لدى الأشخاص المعرضين للمصابين بالفعل بالفيروس.

وزعمت الشركة يوم الثلاثاء، أن علاجها يمكن أن يستخدم كـ "لقاح سلبي" للوقاية من "كوفيد-19"، للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى، مثل أولئك الذين يعيشون في المنزل نفسه مع شخص مصاب بالفيروس.

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية إن كوكتيل الأجسام المضادة، الذي روّج له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد فترة قضاها في المستشفى مع "كوفيد-19"، تسبب في انخفاض بنسبة 100% في الإصابة بأعراض وخفض معدلات الإصابة الإجمالية بنسبة 50%.

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وتستند النتائج إلى بيانات التجارب المؤقتة من نحو 400 مشارك، جميعهم كانوا يعيشون مع شخص مصاب بـ "كوفيد-19". وقالت الشركة إنه سيتم إصدار مجموعة البيانات الكاملة في الربع القادم.

وقال جورج يانكوبولوس، الرئيس والمسؤول العلمي الأول في "ريجينيرون": "تشير هذه البيانات التي تستخدم REGEN-COV كلقاح سلبي، إلى أنه قد يقلل من انتقال الفيروس بالإضافة إلى تقليل العبء الفيروسي والمرض لدى أولئك الذين ما زالوا يصابون بالعدوى".

وقال يانكوبولوس إن العلاج يمكن أن يستخدم لكسر سلسلة العدوى من خلال حماية أقرب الأشخاص المصابين بالفيروس.

وقالت "ريجينيرون" إنها ستناقش النتائج المؤقتة مع المنظمين الصحيين في الولايات المتحدة لاستكشاف توسيع ترخيص استخدام مزيج الأجسام المضادة الحالي في حالات الطوارئ.

ويوم الأحد، أُعلن أن الحكومة الألمانية اشترت 200 ألف جرعة من العلاج بتكلفة مذهلة لكل منها 2400 دولار.

المصدر: رويترز