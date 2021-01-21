شرح جديد يكشف لماذا يتمتع ذوو الرضاعة الطبيعية بأنظمة مناعية صحية؟

يطور جسمنا طبقة واقية رقيقة مصنوعة بالكامل من الميكروبات منذ لحظة ولادتنا، وتقدم الرضاعة الطبيعية فوائد مناعية كبيرة.

لذا فإن معرفة البكتيريا والفيروسات التي يجب الاحتفاظ بها، وأيها يجب رفضه، هي عملية معقدة يمكن أن تحدث فرقا بين نظام المناعة الصحي والحساسية مدى الحياة واضطرابات المناعة الذاتية.

وكيف ندير هذا النظام ليس واضحا تماما، وبقدر ما يمكن للعلماء أن يعملوا، فإن الآليات التي تحمي أجسادنا المأخوذة من جسد أمهاتنا تستمر في أداء دورها في العلاقات مع الميكروبات في الأسابيع الأولى خارج الرحم.

وقدمت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، رؤى جديدة حول العملية، حيث وجدت أن حليب الأم يعزز نمو الخلايا المناعية المهمة التي تساعد في إدارة الالتهاب.

وتقول أخصائية طب الأطفال حديثي الولادة، غيرغيلي تولدي، من جامعة برمنغهام: "إن تأثير نوع الحليب الذي يتناوله على تطور الاستجابة المناعية، لم يسبق دراسته في الأسابيع القليلة الأولى من الحياة. وقبل بحثنا، كانت الأهمية البارزة والتدخل المبكر لهذا النوع المحدد من الخلايا في الأطفال الذين يرضعون من الثدي غير معروفين".

وتناولت الدراسة الوظائف المناعية لـ 38 طفلا حديثي الولادة مكتمل المدة، وجميعهم ولدوا بعملية قيصرية. وجرى تمييز الرضع من خلال ما إذا كانوا يرضعون: رضاعة طبيعية أو يرضعون لبنا اصطناعيا، أو مزيجا من الاثنين معا، وأخذت عينات من الدم والبراز عند الولادة ومرة ​​أخرى بعد ثلاثة أسابيع.

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وكان الاختلاف بين الخلايا التائية التنظيمية للمجموعتين - نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد في الحفاظ على غطاء على الاستجابات المناعية - عميقا، مع أولئك الذين رضعوا رضاعة طبيعية حصريا، يشهدون تضاعف عدد الخلايا بمقدار ثلاثة أسابيع، مقارنة بالرضع الذين كانوا يتغذون بشكل حصري على الحليب الاصطناعي.

وأظهرت الخلايا التائية نفسها أيضا تعبيرا أكبر عن علامة سطحية مرتبطة بزيادة النشاط القمعي. كما بدا أن نشاطها موجه بشكل خاص للعمل ضد جسد الأم.

ويوفر حليب الأم للرضع مجموعة متنوعة من مضادات الميكروبات والعناصر الغذائية بجرعات مناسبة توفر لنظام المناعة الناشئ كل ما يحتاجه لمكافحة العدوى.

ولكن عملية الرضاعة الطبيعية في حد ذاتها بعيدة كل البعد عن كونها عقيمة، فهي لا تنقل فقط البكتيريا الدقيقة من جلد الأم، بل تنقل العديد من خلاياها.

وفي تلك الأسابيع المحفوفة بالمخاطر، يمكن لوابل المواد الغريبة أن يطغى بسهولة على جهاز المناعة للطفل. ويمكن أن يكون تعزيز الخلايا التائية التنظيمية للحماية من خلايا الأم الشاردة، هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على صحة الأطفال.

وليس واضحا تماما سبب تأثير الحليب هذا. وتشير دراسة حديثة أجريت على الفئران إلى أن حلقة التغذية الراجعة تعمل، مع تعاون كيميائي حيوي بين الأم والطفل لضبط العملية.

ومع ذلك، فإن الآليات الدقيقة ستحتاج إلى أن يتم تفكيكها في الأبحاث المستقبلية.

ويمكن أن توفر ملاحظة قام بها الباحثون في هذه الدراسة الأخيرة دليلا على ذلك. ولوحظ أيضا أن بكتيريا الأمعاء المعينة المعروفة بأنها تدعم وظيفة الخلايا التائية التنظيمية، كانت أكثر وفرة في الجهاز الهضمي لحديثي الولادة الذين يرضعون من الثدي، ما يشير إلى أن نموهم المعزز يمكن أن يكون مسؤولا.

وكان قرار التركيز على الرضع الذين يولدون بعملية قيصرية فقط قرارا متعمدا، لإبقاء المتغيرات المناعية منخفضة.

ولكن كيفية مقارنة الأطفال المولودين عن طريق المهبل هي وسيلة أخرى لمزيد من الدراسة، خاصة بالنظر إلى الاختلافات في اكتساب البكتيريا بين طرق الولادة.

وغالبا ما تكون التغذية الاصطناعية قرارا مترددا ولكنه عملي، إما لتقليل التوتر أو، في كثير من الحالات، لمجرد وجود عدد قليل من الخيارات الأخرى. إن تكرار الفوائد المتأصلة للرضاعة الطبيعية، إذا كان ذلك ممكنا بالفعل، يعتمد إلى حد كبير على دراسات مثل هذه، والتي تقطع شوطا طويلا لاستكشاف من أين يمكن أن تأتي هذه الفوائد.

ولكن ليس هناك شك في أنه في مقارنة مباشرة بين طرق تغذية الرضع، فإن حليب الأم مباشرة من الثدي يستمر في إعطاء الأطفال حديثي الولادة كل ميزة، مع أقل تكلفة على البيئة للتمهيد.

وتقول تولدي: "نأمل أن تؤدي هذه الرؤية الجديدة القيمة إلى زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية وأن نرى المزيد من الأطفال يستفيدون من مزايا تلقي حليب الأم. وعلاوة على ذلك، نأمل بالنسبة لهؤلاء الأطفال الذين يتغذون من الحليب الصناعي، أن تساهم هذه النتائج في تحسين تركيبة الحليب الاصطناعي من أجل استغلال هذه الآليات المناعية".

ونشر هذا البحث في مجلة Allergy.

المصدر: ساينس ألرت