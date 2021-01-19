وزير الصحة: معظم مواطني صربيا يفضلون لقاح "سبوتنيك V"

قال وزير الدولة للصحة في صربيا ميرساد جيرليك، إن معظم مواطني البلاد اختاروا العقار الروسي "سبوتنيك V" عند التقدم بطلب للحصول على التطعيم.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة الصربية في تصريح تلفزيوني: "يعرب حتى الآن 28٪ عن رغبتهم في الحصول على لقاح فايزر، و40٪ اختاروا سبوتنيك V، والبقية لا فرق لديهم".

يشار إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا في صربيا بدأت في 6 يناير، وجرت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" من دون إجراء تجارب سريرية إضافية في البلاد.

وكانت صربيا تسلمت في 30 ديسمبر، الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، وفي اليوم التالي أصدرت هيئة تنظيم الأدوية الصربية تصريحا باسخدام "سبوتنيك V"، مشيرة إلى أن العقار يستوفي جميع الشروط التي حددتها التشريعات والقوانين، ما يؤكد جودته وفعاليته وسلامته.

المصدر: iz.ru