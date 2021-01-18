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هل ننام جيداً.. طبيب يحذر من تأثير قلة النوم على الإصابة بكورونا!

الصحة

هل ننام جيداً.. طبيب يحذر من تأثير قلة النوم على الإصابة بكورونا!
Liz Gregg/moodboard
صورة تعبيرية
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حذر رئيس مركز طب النوم بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ألكسندر كالينكين، في حديث إذاعي، من أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا.

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وأوضح كالينكين أن قلة النوم لها تأثير سلبي على جهاز المناعة لدى الإنسان، مشيراً إلى أن "النوم والمناعة مترادفان تقريباً، ومع انخفاض فترات النوم، تنخفض المناعة بشكل حاد، ويصبح احتمال الإصابة بأي عدوى فيروسية أعلى لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات يومياً، مقارنة بأولئك الذين ينامون أكثر من 7 ساعات يومياً، بنسبة 250%".

وتابع كالينكين أن النوم مهم للغاية، حيث أنه "يضمن مناعتنا".

ونصح كلينكين كذلك بالنوم والاستيقاظ في وقت محدد كل يوم، لتحسين جودة النوم، وكذلك التخلي عن المنبه للاستيقاظ، وقال بهذا الشأن: "إننا نتعامل مع معيار للنوم يتراوح لدى معظم الأشخاص البالغين من 7-9 ساعات" لهذا يمكن استخدام المنبهات الضوئية للمساعدة في الاستيقاظ، ولتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لدى الشخص بشكل أفضل.

المصدر: نوفوستي

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