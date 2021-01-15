روسي يخطط للعيش دون طعام أو شراب لمدة عام لتحقيق الخلود

يخطط أحد محبي الرياضة العنيفة، الروسي أوليغ ريزانوف، أن يعيش من دون طعام أو شراب لمدة سنة بمساعدة الطاقة.

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وقال ريزانوف: "نحن محاطون بالطاقة، وعادة ما نحصل على الطاقة من الطعام لكن هناك آليات تسمح لنا بامتصاص الطاقة دون وساطة الطعام"، بحسب ما نقلته صحيفة "مير" الروسية.

وتابع قائلا "إنه يعمل على تعديل وراثي للجسم من أجل الخوض في الاختبار الجديد". وأضاف "تعلمت العمل مع العقل الباطني. ومهمتي هي تحقيق الشباب الدائم والقدرة على تجديد الخلايا بسرعة كبيرة، وبمعنى آخر بلوغ الحياة الأبدية".

وعانى ريزانوف البالغ من العمر 22 عاما من الشلل، وبدأ خلال السنوات الماضية بتجربة علاجات البرد عندما لم يستطع الأطباء استعادة صحته بالكامل، فغطس في الماء المثلج ودفن نفسه عاريا في الثلج وقفز بالمظلة مرتديا السراويل فقط في الطقس البارد.

المصدر: سبوتنيك+إنستغرام