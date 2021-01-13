ما هي مضادات المغذيات، وما سر كونها جزءا من نظام غذائي عادي؟!

ربما يحاول الكثيرون اتباع نظام غذائي صحي هذه الأيام، بهدف الحصول على ما يكفي من المغذيات الجيدة والحد من الأطعمة الأقل جودة.

ويشمل ذلك الاهتمام بمواد غذائية مثل الألياف والدهون والفيتامينات، ومضادات التغذية.

وتقول جيل جويس، الأستاذة المساعدة لتغذية الصحة العامة في جامعة ولاية أوكلاهوما، أؤكد لكم أن مضادات التغذية ليست العدو الشرير لجميع الأطعمة المغذية، التي تتناولها.

وطالما أنك تتبع نظاما غذائيا متوازنا ومتنوعا، فإن مضادات التغذية ليست مصدر قلق. وفي الواقع، يدرك العلماء أن لديها بالفعل العديد من الفوائد الصحية.

ما هي مضادات المغذيات؟

تُعرف بأنها مواد توجد بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية والحيوانية. ويأتي الاسم من طريقة عملها في جسمك بمجرد تناولها. إنها تمنع أو تتداخل مع كيفية امتصاص جسمك للمغذيات الأخرى من أمعائك إلى مجرى الدم، حتى يمكنك استخدامها بعد ذلك.

إقرأ المزيد

وبالتالي، قد تقلل مضادات التغذية من كمية العناصر الغذائية التي تحصل عليها بالفعل من طعامك.

وتتداخل بشكل شائع مع امتصاص الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك. وطورت النباتات هذه المركبات كآلية دفاعية ضد الحشرات والطفيليات والبكتيريا والفطريات.

وعلى سبيل المثال، يمكن لبعض مضادات المغذيات أن تسبب طعما مرا للطعام؛ لن ترغب الحيوانات في أكلها، مع ترك البذور، على سبيل المثال، لتوفير الغذاء للشتلات المستقبلية.

وتمنع بعض مضادات المغذيات هضم البذور التي يتم تناولها. وتتشتت البذور عندما تخرج من الطرف الآخر في فضلات الحيوان ويمكن أن تستمر في زراعة نباتات جديدة. وتساعد تكتيكات البقاء هذه الأنواع النباتية على النمو والانتشار.

وفيما يتعلق بالأطعمة التي يأكلها الناس، ستجد في الغالب مضادات مغذية موجودة بشكل طبيعي في الحبوب الكاملة والبقوليات.

وتظهر الدراسات أن مضادات المغذيات ليست مصدر قلق ما لم يتم استهلاكها بكميات كبيرة جدا وغير واقعية - ولها فوائد صحية عديدة. وتخضع مضادات المغذيات حاليا لتغيير في الصورة مشابه جدا للألياف الغذائية التي تمت تجربتها.

وفي مرحلة ما، اعتقد العلماء أن الألياف الغذائية ضارة بالناس. ونظرا لأن الألياف يمكن أن ترتبط بالمغذيات وتسحبها من الجهاز الهضمي في البراز، بدا الأمر وكأنه شيء يجب تجنبه.

ولمعالجة هذه المشكلة المتصورة، أدت معالجة الحبوب في أواخر القرن التاسع عشر إلى إزالة الألياف من الأطعمة. ولكن العلماء يعرفون الآن أن الألياف الغذائية مهمة للغاية وتشجع على استهلاكها. ويقلل تناول الكثير من الألياف من مخاطر السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

وبنفس الطريقة، بدلا من شيء يجب تجنبه، فإن العديد من مضادات التغذية تعتبر الآن مغذيات وأطعمة وظيفية تعزز الصحة نظرا لفوائدها العديدة.

وفيما يلي مقدمة لبعض أكثر مضادات التغذية التي يتم تناولها بشكل متكرر، والتي تأتي مع الفوائد:

- السابونين، الشائع في البقوليات، يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويقلل الكوليسترول، ويقلل من استجابة نسبة السكر في الدم للأطعمة، ويؤدي إلى تقليل التجاويف، ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى ويحارب تخثر الدم الذي يظهر في النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- الليكتينات، الموجودة في الحبوب والبقوليات، مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان، وزيادة الوزن أو السمنة.

- التانينز، الموجود بشكل شائع في الشاي والقهوة واللحوم المصنعة والجبن، وهي مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع نمو البكتيريا والفيروسات والفطريات والخميرة، وقد تقلل من مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

إقرأ المزيد

الفيتات، الموجودة في القمح والشعير والأرز والذرة، ترتبط بزيادة وظائف المناعة وموت الخلايا السرطانية، فضلا عن انخفاض نمو الخلايا السرطانية وانتشارها.

- الجلوكوزينات، الموجودة في الخضروات النحاسية مثل القرنبيط، تمنع نمو الخلايا السرطانية.

ويُشار إلى ما يسمى بـ Oxalates، على أنها واحدة من عدد قليل من مضادات المغذيات التي لها تأثيرات سلبية في الغالب على الجسم.

وتوجد في الكثير من الأطعمة الشائعة، بما في ذلك البقوليات والتوت والتوت البري والبرتقال والشوكولاتة والتوفو ونخالة القمح والصودا والقهوة والشاي والبيرة والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن، والبطاطا الحلوة.

وتشمل الآثار السلبية لـOxalates، الارتباط بالكالسيوم في الجهاز الهضمي وإزالته من الجسم في حركات الأمعاء. ويمكن أيضا أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

وفي الواقع، تفوق إيجابيات مضادات المغذيات، السلبيات. ويجب تشجيع عدم تجنب الأطعمة الصحية التي تحتوي عليها - بشكل أساسي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

وتصبح العناصر المضادة للمغذيات مصدر قلق فقط إذا تم استهلاك هذه الأطعمة بكميات كبيرة جدا، وبالإضافة إلى ذلك، يتم إزالة أو فقدان نسبة كبيرة من مضادات المغذيات من الأطعمة التي يأكلها الناس أثناء معالجتها وطهوها، خاصة في حالة النقع أو التبييض أو الغليان أو غيرها من العمليات عالية الحرارة.

المصدر: ساينس ألرت