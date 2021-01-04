علماء المناعة الروس يشككون في إمكانية الإصابة بكورونا مجددا

شكك علماء المناعة الروس في إمكانية الإصابة بعدوى فيروس كورونا مجددا، نظرا لاستقرار مناعة جسم المصاب بعد تغلبه على المرض.

وقال رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك سيرغي نيتيسوف، إن "حالات العدوى المتكررة نادرة للغاية".

وأضاف: "يجب تأكيد هذه الفكرة في غضون عام أو عامين، ففي العام الماضي، كان هناك الكثير من الشكوك في عودة الإصابة بفيروس كورونا ومع ذلك، أثبتت الأساليب المختبرية إصابة ما بين 20-30 حالة فقط مجددا من 100 مليون مريض مسجل".

من جهته، أشار رئيس مختبر إيفانوفسكي لبحوث الفيروسات البروفيسور ألكسندر بوتينكو، إلى أنه "متيقن من تشكل مناعة مستمرة مدى الحياة ضد كورونا عقب الإصابة به، كما هو الحال بعد الإصابة بالتهاب الدماغ الذي ينقله القراد أو الحمى الصفراء".

وأكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك آنا بوبوفا، أن "إعادة العدوى ممكنة إذا كان الجهاز المناعي مضطربا"، مشددة على أنه "لم يتم تحديد أكثر من 50 حالة من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم".

المصدر: "لينتا.رو"