الصحة العالمية تدرج لقاح "فايزر" و"بيونتيك" في قائمة الموصى بها في الحالات الطارئة

أدرجت منظمة الصحة العالمية اللقاح الأمريكي الألماني المشترك "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا في قائمة اللقاحات الموصى باستخدامها في الحالات الطارئة.

وجاء في بيان للمنظمة: "أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح "فايزر" و"بيونتيك" الذي تنتجه شركتان أمريكية وألمانية في قائمة اللقاحات الموصى باستخدامها في الحالات الطارئة".

تجدر الإشارة إلى أن إدراج اللقاح في القائمة سيسمح لليونيسف ومنظمة الصحة الأمريكية بشرائه وتوزيعه على البلدان المحتاجة.

المصدر: "نوفوستي"