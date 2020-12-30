"الصحة" الروسية توافق على إجراء اختبارات سريرية لـ "ترياق كورونا"

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية والبيولوجية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت إذنا من وزارة الصحة لإجراء اختبارات سريرية لدواء ضد عدوى كورونا.

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وذكرت الوكالة، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أن الهدف من الاختبارات هو الكشف عن مدى أمن الدواء وتحمله من قبل متطوعين غير مصابين. وأشارت إلى أن الدراسة ستجرى بواسطة معهد علم المناعة التابع للوكالة والذي تم تطوير الدواء الجديدة من قبل خبرائه.

وأضاف البيان أن العمل جار حاليا على استقطاب متطوعين لإجراء الاختبارات السريرية.

ونقل البيان عن مديرة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، قولها إنه "في حال أكدت الدراسات السريرية فعالية هذا الدواء فسيكون أول دواء آمن وفعال ومباشر المفعول لا نظير له في العالم في الوقت الراهن".

المصدر: RT